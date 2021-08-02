Скачать
Понеділок, 02.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Зеленський: "Ми повертаємо Крим додому - в Україну"
Зеленський: "Ми повертаємо Крим додому - в Україну"
У Львові через буревій дерево зламалося і впало на хлопця та дівчину - обидва загинули на місці (фото)
У Львові через буревій дерево зламалося і впало на хлопця та дівчину - обидва загинули на місці (фото)
У США сталася авіакатастрофа: є жертви
У США сталася авіакатастрофа: є жертви
ЗМІ розганяють чутки про продаж Monobank росіянам: з'явилася реакція українського банку
ЗМІ розганяють чутки про продаж Monobank росіянам: з'явилася реакція українського банку

Частина Росії серед білого дня позбулася Сонця: жителі нарікають на апокаліпсис і дивний "сніг" (відео)

Частина Росії серед білого дня позбулася Сонця: жителі нарікають на апокаліпсис і дивний "сніг" (відео)
15:15 Сьогодні Телеграф

У понеділок, 2 серпня, в російській Якутії сталося дивне явище: серед білого дня миттєво стемніло, і з поля зору місцевих жителів зникло Сонце.

За інформацією Телеграм-каналів РФ, про надзвичайну подію повідомили мешканці Кобяйського улусу, які злякалися через раптову темряву. Пізніше виявилося, що світло закрив щільний дим від палаючих лісів в Якутії, де зараз триває 164 пожежі.

Відзначимо, що Сонце в цьому районі пропадало двічі. Через годину після першого затемнення трапився "світанок", втім незабаром в частині РФ знову стемніло. Більш того, місцеві жителі говорять про "літній сніг" - попіл, який падає з неба, немов сніжинки взимку.

Інші ж твердять, що в Якутії стався справжній апокаліпсис.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)



Нагадаємо, в російській Якутії лісові пожежі навіть не думають припинятися: у вогні знаходиться 1,5 млн гектарів.

"Якщо пекло існує, то, напевно, воно виглядає так", - пишуть місцеві ЗМІ.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 45

Все по темі:

Якутия, Росія, Сонце, Темрява.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Діти вогню" взяли на себе відповідальність за підпали в Туреччині: хто вони такі (відео)
02 У Нафтогазі пояснили, як і на скільки можна знизити ціни на газ для українців
03 Дорожній конфлікт на Трухановому: велосипедисти і жінка-таксист не поділили дорогу (відео)
04 "Вони мене бояться": Данилюк відреагував на подачу Миловановим заяви в поліцію
05 У Львові через буревій дерево зламалося і впало на хлопця та дівчину - обидва загинули на місці (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Частина Росії серед білого дня позбулася Сонця: жителі нарікають на апокаліпсис і дивний &quot;сніг&quot; (відео)
Частина Росії серед білого дня позбулася Сонця: жителі нарікають на апокаліпсис і дивний "сніг" (відео)
Олімпійську медалістку Еліну Світоліну урочисто зустріли в Україні (ексклюзивні фото, відео)
Олімпійську медалістку Еліну Світоліну урочисто зустріли в Україні (ексклюзивні фото, відео)
Росія готується до суду з Україною через Крим - подробиці
Росія готується до суду з Україною через Крим - подробиці
Ільїн день 2 серпня: народні прикмети і заборони
Ільїн день 2 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся