Частина Росії серед білого дня позбулася Сонця: жителі нарікають на апокаліпсис і дивний "сніг" (відео)

У понеділок, 2 серпня, в російській Якутії сталося дивне явище: серед білого дня миттєво стемніло, і з поля зору місцевих жителів зникло Сонце.

За інформацією Телеграм-каналів РФ, про надзвичайну подію повідомили мешканці Кобяйського улусу, які злякалися через раптову темряву. Пізніше виявилося, що світло закрив щільний дим від палаючих лісів в Якутії, де зараз триває 164 пожежі.

Відзначимо, що Сонце в цьому районі пропадало двічі. Через годину після першого затемнення трапився "світанок", втім незабаром в частині РФ знову стемніло. Більш того, місцеві жителі говорять про "літній сніг" - попіл, який падає з неба, немов сніжинки взимку.

Інші ж твердять, що в Якутії стався справжній апокаліпсис.

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Нагадаємо, в російській Якутії лісові пожежі навіть не думають припинятися: у вогні знаходиться 1,5 млн гектарів.

"Якщо пекло існує, то, напевно, воно виглядає так", - пишуть місцеві ЗМІ.