Скачать
Четвер, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
"Генерал КДБ, який став українським державником": українців вразила смерть Марчука
"Генерал КДБ, який став українським державником": українців вразила смерть Марчука
У ВАКС розповіли, скільки просидить вдома Чаус
У ВАКС розповіли, скільки просидить вдома Чаус
Українка Лузан виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Українка Лузан виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Помер колишній прем'єр-міністр та перший глава СБУ Євген Марчук
Помер колишній прем'єр-міністр та перший глава СБУ Євген Марчук

Лукашенко закриває кордони Білорусі з "ворогами" (відео)

Лукашенко закриває кордони Білорусі з "ворогами" (відео)
Оновлено 11:47 Сьогодні Телеграф

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 серпня наказав закрити "кожен метр" кордону Білорусі, куди тепер "не повинна ступити жодна нога з півдня чи заходу".

Слова диктатора цитує "Белта".

"З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь то з півдня чи з заходу, ступити не повинна", - заявив політик, пояснюючи це тим, щоб сусідні країни не змогли реалізувати "тактику видворення нелегальних мігрантів" через його державау.

Лукашенко розпорядився закрити кожен метр кордону з Україною, Польщею, Литвою та Латвією.

До слова, про схід, де Білорусь межує з Росією, самопроголошений президент промовчав.

Нагадаємо, Лукашенко на зустрічі з представниками місцевих органів влади заявив, що армія РФ розміститься в Білорусі в разі загрози для "союзної держави".

"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно", - заявив раніше політик, щоправда, додавши, що прямо зараз настільки гострої необхідності в цьому немає. Втім, на ці слова відразу ж відреагували в Росії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 32

Все по темі:

Мигранті, Білорусь, Олександр Лукашенко, Закриття кордонів.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Спорт поза політикою": українські медалістки Олімпіади розповіли про дружбу з росіянками
02 Олімпійське "золото" принесе Беленюку мільйони
03 Суд відправив Чауса під домашній арешт
04 Українка Лузан виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
05 Помер колишній прем'єр-міністр та перший глава СБУ Євген Марчук
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ЗСУ знову зазнали втрат на Донбасі через обстріли бойовиків
ЗСУ знову зазнали втрат на Донбасі через обстріли бойовиків
Кількість хворих на коронавірус перевищила тисячу осіб на добу вперше з червня
Кількість хворих на коронавірус перевищила тисячу осіб на добу вперше з червня
Від СБУ до Кабміну. Чим запам’ятався і що очолював Євген Марчук
Від СБУ до Кабміну. Чим запам’ятався і що очолював Євген Марчук
Бойовики на Донбасі обстріляли житловий будинок: постраждали мирні жителі (фото)
Бойовики на Донбасі обстріляли житловий будинок: постраждали мирні жителі (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся