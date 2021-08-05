Лукашенко закриває кордони Білорусі з "ворогами" (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 серпня наказав закрити "кожен метр" кордону Білорусі, куди тепер "не повинна ступити жодна нога з півдня чи заходу".

Слова диктатора цитує "Белта".

"З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь то з півдня чи з заходу, ступити не повинна", - заявив політик, пояснюючи це тим, щоб сусідні країни не змогли реалізувати "тактику видворення нелегальних мігрантів" через його державау.

Лукашенко розпорядився закрити кожен метр кордону з Україною, Польщею, Литвою та Латвією.

До слова, про схід, де Білорусь межує з Росією, самопроголошений президент промовчав.

Нагадаємо, Лукашенко на зустрічі з представниками місцевих органів влади заявив, що армія РФ розміститься в Білорусі в разі загрози для "союзної держави".

"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно", - заявив раніше політик, щоправда, додавши, що прямо зараз настільки гострої необхідності в цьому немає. Втім, на ці слова відразу ж відреагували в Росії.