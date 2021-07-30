Размещение войск РФ на территории Беларуси: в Кремле отреагировали на приглашение Лукашенко

В России отреагировали на слова самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко, который ранее заявил об активизации сил НАТО на границе и допустил введение армии РФ.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, которого цитируют местные СМИ, власти Белоруссии не обращались по поводу возможности размещения в республике вооруженных сил РФ.

"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было", - заявил Песков.

Напомним, что Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти заявил, что армия РФ разместится в Беларуси в случае угрозы "союзному государству".

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил ранее политик, правда, добавив, что прямо сейчас столь острой необходимости в этом нет.

Напомним, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину, Литву, Польшу, Латвию, Германию и США в провокациях в стране и допустил возможность Третьей мировой войны.