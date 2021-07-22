Лукашенко пригрозил Европе Третьей мировой войной

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину, Литву, Польшу, Латвию, Германию и США в провокациях в стране.

Об этом стало известно из интервью политика Sky News Arabia. Интервью цитирует Українська правда.

Лукашенко сказал что разговаривать с этими странами на языке права бесполезно, ведь факты подготовки "терактов" в Беларуси, которые он направил в Германию, Польшу и Литву остались без ответа. Речь о массовых задержаниях в стране.

Руководство террористами он назначил США и Германии.

Также Лукашенко заявил, что ЕС ведет гибридную войну против Китая, России и Беларуси, что подталкивает к Третьей мировой войне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве рассматривают дело белорусского активиста Алексея Боленкова, которого хотят депортировать из Украины в Беларусь.