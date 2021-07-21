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Власти Украины всеми силами пытаются выпроводить из страны белорусского активиста прямо в руки Лукашенко

Власти Украины всеми силами пытаются выпроводить из страны белорусского активиста прямо в руки Лукашенко
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф

В Киеве рассматривают дело белорусского активиста Алексея Боленкова, которого хотят депортировать из Украины в Беларусь. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, во вторник произошла стычка между сторонниками Боленкова и его оппонентами у стен Апелляционного административного суда, где проходило очередное заседание. Сначала завязался спор, после чего митингующие начали бросать друг в друга яйца и распыляли газовый баллончик. Ситуацию урегулировала полиция.

Поддерживающие Боленкова требуют отменить решение о депортации белорусского активиста. Тогда как оппоненты выступают за депортацию и утверждают, что Боленков причастен к созданию террористической леворадикальной группировки "Ревдия".

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Алексей Боленков - белорусский и украинский активист, участвовал в протестах на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Называет себя сторонником анархизма. В Украине выступал с критикой уже экс-главы МВД Аресена Авакова и правоохранительной системы.

В апреле Национальная полиция и Служба безопасности Украины обыскали квартиру Боленкова в Киеве. Белоруса предупредили о принудительном выдворении с территории нашей страны. Сам же Боленков заявлял, что обыски якобы проходили "по подозрению в поджоге". Активиста подозревают в нарушении закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, угрозе его деятельности национальной безопасности страны. В СБУ заявляли, что решение о выдворении принято в рамках контрразведывательной деятельности. Тогда как Боленков называет действия правоохранителей незаконными, отмечая, что в случае возвращения в Беларусь будет арестован из-за своей политической позиции и поддержки белорусских беженцев.

Напомним, оппозиционная Лукашенко журналистка оценила вероятность новых протестов в Беларуси.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Украина, Беларусь, Суд, Алексей Боленков.
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