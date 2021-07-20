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По примеру США и ЕС: белорусская журналистка пояснила, как Украина может помочь Беларуси

По примеру США и ЕС: белорусская журналистка пояснила, как Украина может помочь Беларуси
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф

Украина может помочь Беларуси с помощью введения экономических санкций. по экономике страны-соседке. Об этом заявила белорусская журналистка, главный редактор издания "Хартия’97" Наталья Радина в интервью "Телеграфу".

"Естественно, мы рассчитываем на поддержку международного сообщества. Очень бы хотелось, чтобы к тем экономическим санкциям, которые сегодня вводят в отношении режима в Беларуси Европейский Союз и США, присоединилась так же, например, Украина", - считает Радина.

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Она отметила, что Украина закупает достаточно большое количество белорусских нефтепродуктов.

"И если бы эта покупка прекратилась, то нанесла бы очень серьезный удар. Потому что Украина, в общем-то, основный рынок сбыта белорусских нефтепродуктов. Это касается и ряда других товаров, которые сегодня идут из Беларуси в Украину", - говорит журналистка.

По мнению Радиной, Украине в критике режима Александра Лукашенка нужно быть более последовательной.

"Если власть Украины сегодня осуждает диктаторский режим Лукашенко, считает себя демократическим государством, которое стремится в Евросоюз, то соответственно нужно принципиально и последовательно относиться и к диктатуре Беларуси. Нужны конкретные действия. Украина может очень серьезно нам помочь", - резюмировала Наталья Радина.

Напомним, у Лукашенко дали заднюю по поводу "закрытия границы" с Украиной.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

Украина, Беларусь, Санкции, Экономические санкции, Наталья Радина.
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