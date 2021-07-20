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Вероятность новых протестов в Беларуси: оппозиционная Лукашенко журналистка озвучила прогноз

Вероятность новых протестов в Беларуси: оппозиционная Лукашенко журналистка озвучила прогноз
20:12 Сегодня Телеграф

В Беларуси могут снова вспыхнуть массовые протесты против режим Александра Лукашенко, но в текущий момент лучшим решением будут забастовки. Такое мнение интервью "Телеграфу" высказала белорусская журналистка, главный редактор издания "Хартия’97" Наталья Радина.

По ее словам, причина отказа белорусов от массовых протестов осенью 2020 года в том, что уровень репрессий постоянно нарастал и атаки продолжаются уже практически год. Это сказалось и на уличной активности.

"Срабатывает элементарный инстинкт самосохранения. Люди сейчас говорят о том, что возможно протесты должны носить несколько иной характер, более безопасный. Например, ряд общественных организаций, объединений, Telegram-каналов выступили с инициативой проводить забастовки. Частный бизнес призывает уходить в отпуск, закрывать свои фирмы и магазины, а рабочие готовятся к серьезной забастовке", - рассказала Радина.

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Она уверена, что сегодня белорусский народ заинтересован в том, чтобы изменения в стране делались руками самих белорусов.
"Для этого нам необходимо быть активными, продолжать работать, готовить забастовки, выходить на протесты. Должна быть обеспечена субъектность белорусского народа. То есть мы сами должны решать судьбу своей страны", - считает журналистка.

По мнению Радиной, белорусы не смирятся и протесты вернутся.

"Люди понимают, что так жить дальше невозможно. И с этой фашистской диктатурой необходимо сегодня бороться всем, иначе не выжить никому", - резюмировала Наталья Радина.

Ранее сообщалось, что Беларусь рвет последние концы с ЕС. Эксперт пояснил, куда ведет страну Лукашенко.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Забастовка, Беларусь, Протесты в Беларуси, Наталья Радина.
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