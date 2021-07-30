Лукашенко зовет российскую армию в Беларусь: что его всполошило

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что вдоль государственных границ наращивается "наступательная инфраструктура" НАТО. В связи с этим политик допустил возможность захода на территорию своей страны российской армии.

По информации местных СМИ, Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти заявил, что армия РФ разместится в Беларуси в случае угрозы "союзному государству".

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил политик, добавив, что прямо сейчас столь острой необходимости в этом нет.

Ранее самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину, Литву, Польшу, Латвию, Германию и США в провокациях в стране и допустил возможность Третьей мировой войны.

Также "Телеграф", цитируя известного участника протестов в Беларуси Павла Латушко, сообщал, что Александр Лукашенко по своей природе человек, который не умеет прощать и будет продолжать устраивать репрессии в отношении белорусов.