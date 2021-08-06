У США заговорили про нову пандемію, яка прийде на зміну коронавірусу

У США заговорили про нову пандемію, яка може прийти на зміну коронавірусу в майбутньому.

Радник президента США Джо Байдена з питань науки Ерік Лендер в своїй авторській колонці в The Washington Post пише про те, що вакцинація може зупинити ковід зараз, але протягом наступних років нам потрібно буде подолати її побічний ефект - амнезію. Мовляв, подолавши кризову ситуацію, люди не готуються до викликів майбутнього - до нових пандемій.

Так, за словами Лендера, коронавірус має набагато нижчий рівень смертності, ніж іспанський грип. Тоді, в 1918 році, вірус забрав мільйони життів, однак люди нібито не зробили висновки.

Вчений говорить, що був відомий генетичний код коронавірусу, і вакцину від нього можна було розробити за лічені дні. Тепер же, продовжує Лендер, вченим слід підготуватися до можливих епідемій в майбутньому, створивши умови для утвердження вакцин за 100 днів і протягом 200 наступних забезпечити ними весь світ.

У США кажуть, що вакцинацію може прискорити заміна традиційних уколів щеплення на пластирі. А новій пандемії може перешкодити розробка нової системи раннього виявлення та оповіщення про нові біологічні погрози на будь-якій точці світу.

Нагадаємо, британські вчені з Імперського коледжу Лондона оприлюднили результати нового дослідження щодо того, які шанси вакцинованих людей заразитися коронавірусом.