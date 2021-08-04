Скачать
Среда, 04.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками
"Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками
Итоги дня 4 августа: захват заложников в Кабмине, перестановки в правительстве и медальный дождь для Украины
Итоги дня 4 августа: захват заложников в Кабмине, перестановки в правительстве и медальный дождь для Украины
Суд отправил Чауса под домашний арест
Суд отправил Чауса под домашний арест
Украина может своими руками помочь пропаганде Кремля: эксперт озвучил неочевидный риск проведения "Крымской платформы"
Украина может своими руками помочь пропаганде Кремля: эксперт озвучил неочевидный риск проведения "Крымской платформы"

Каковы шансы подхватить ковид после вакцинации: британцы отчитались о новом исследовании

Каковы шансы подхватить ковид после вакцинации: британцы отчитались о новом исследовании
23:28 Сегодня Телеграф

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона обнародовали результаты нового исследования насчет того, каковы шансы вакцинированных людей заразиться коронавирусом.

По информации The Guardian, риск инфицирования людей, которые сделали две прививки от ковида, даже невзирая на появление новых штаммов, является в три раза меньшим, чем у невакцинированных. Кроме того, они реже являются переносчиками вируса.

Сообщается, что британские эксперты сделали ПЦР-тесты для 100 тысяч вакцинированных, из которых вирус нашли лишь у 0,63% - один инфицированный на 158 участников исследования.

Таким образом, продолжают в Имперском колледже Лондона, две дозы антиковидной прививки являются эффективными, но не на 100%. Поэтому даже вакцинированным следует соблюдать масочный режим и правила карантина, чтобы не рисковать ни своим, ни чужим здоровьем.

Напомним, ученые Великобритании провели исследование и выяснили, что если во время экспресс-теста на антиген коронавируса использовать колу, то результат будет ложноположительным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 58

Все по теме:

Великобритания, Исследование, Ученые, Вакцинация, Коронавирус, Риск заражения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не следит за языком, имея доступ к гостайне: в Украине призвали "проверить" Милованова
02 Надежда Савченко показала свое армейское фото 20-летней давности
03 Шесть судов при загадочных обстоятельствах потеряли управление у побережья ОАЭ: что известно
04 Бокс на Олимпиаде: определен чемпион в полутяжелом весе
05 В Киеве мужчина грозил взорвать Кабмин: для его задержания привлекли спецназ (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вымогал миллион: председателю Харьковского облсовета Товмасяну объявили о подозрении в коррупции
Вымогал миллион: председателю Харьковского облсовета Товмасяну объявили о подозрении в коррупции
Олимпийское &quot;золото&quot; принесет Беленюку миллионы
Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы
&quot;Осуждаем такие проявления агрессии&quot;: избившего танцора Дорофеевой сотрудника уволили из УГО
"Осуждаем такие проявления агрессии": избившего танцора Дорофеевой сотрудника уволили из УГО
Украинские синхронистки Федина и Савчук добыли историческую &quot;бронзу&quot; на Олимпиаде в Токио
Украинские синхронистки Федина и Савчук добыли историческую "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь