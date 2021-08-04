Каковы шансы подхватить ковид после вакцинации: британцы отчитались о новом исследовании

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона обнародовали результаты нового исследования насчет того, каковы шансы вакцинированных людей заразиться коронавирусом.

По информации The Guardian, риск инфицирования людей, которые сделали две прививки от ковида, даже невзирая на появление новых штаммов, является в три раза меньшим, чем у невакцинированных. Кроме того, они реже являются переносчиками вируса.

Сообщается, что британские эксперты сделали ПЦР-тесты для 100 тысяч вакцинированных, из которых вирус нашли лишь у 0,63% - один инфицированный на 158 участников исследования.

Таким образом, продолжают в Имперском колледже Лондона, две дозы антиковидной прививки являются эффективными, но не на 100%. Поэтому даже вакцинированным следует соблюдать масочный режим и правила карантина, чтобы не рисковать ни своим, ни чужим здоровьем.

Напомним, ученые Великобритании провели исследование и выяснили, что если во время экспресс-теста на антиген коронавируса использовать колу, то результат будет ложноположительным.