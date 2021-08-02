В США назвали имя зоолога, по вине которого мог вспыхнуть COVID-19: что будет с ученым (фото)

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13:32 Сегодня Телеграф

В США заявили о том, что владеют доказательствами истинного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, который спровоцировал начало пандемии в декабре 2019 года.

По информации Reuters, которое ссылается на главного республиканца Комитета по международным делам Палаты представителей США Мака Маккола, у них есть все основания полагать, что утечка вируса произошла 12 сентября 2019 года в Ухане. 

Дескать, ученые Уханьского института вирусологии при поддержке американских и китайских экспертов и правительственных средств занимались генетическими изменениями коронавирусов, которые могли привести к инфицированию людей. Именно из этих лабораторий и могла произойти утечка.

Более того, Маккол требует ввести санкции против ученых этой лаборатории и компартии Китая. А зоолога Питера Дасзака - американца, который сотрудничал с лабораторией в Китае, хотят и вовсе привлечь к уголовной ответственности. Маккол требует суда для своего соотечественника, возможно причастного к утечке ковида.

На фото - американский зоолог Питер Дасзак, работавший в Ухане

Напомним, есть и альтернативные версии происхождения ковида. Согласно результатам новых совместных исследований 22 британских и китайских экспертов, первоначальный вирус, который впервые нашли в Ухане, не мог быть выпущен из лаборатории. Дескать, он появился в природе, доказательством чему служит его теперешнее "поведение".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Китай, США, Ухань, Коронавирус, Происхождение коронавируса.
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