Не из пробирки: ученые удивили новой информацией о появлении коронавируса

Ученые продолжают изучать появление коронавируса, который стал причиной всемирной пандемии. Согласно результатам новых совместных исследований 22 британских и китайских экспертов, первоначальный вирус, который впервые нашли в Ухане, не мог быть выпущен из лаборатории. Дескать, он появился в природе, доказательством чему служит его теперешнее "поведение".

Об этом сообщается в Global Times со ссылкой на статью из Science China Life Sciences, написанную в соавторстве с учеными из Пекинского университета, Университета Сунь Ятсена, Университета Фуданя, а также исследователей из Китайской академии наук.

Сообщается, что у коронавируса обнаружили резкий сдвиг адаптивности, а это возможно лишь в случае пошагового выбора и планового развития вируса.

СМИ пишет, что если сравнивать ковид с вирусом SARS-CoV 2003 года, нынешний очень хорошо адаптируется к человеческим популяциям. И ключ к разгадке его происхождения якобы лежит именно в изменении адаптивности от животного-хозяина к человеку.

Ученые уверены, что сдвиг в приспособляемости произошел естественным путем еще до начала пандемии, чего не могло произойти ни в лаборатории, ни на рынке диких животных в Китае.

Напомним, ученые провели исследование эффективности вакцин Pfizer и CoronaVac, которые сейчас делают украинцам от коронавируса.