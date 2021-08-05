У Білорусі будують табір для політв'язнів - ЗМІ (відео)

Під Мінськом, поблизу селища Новоколосово, може з'явитися табір для білоруських політв'язнів.

Про це з посиланням на розвідку, фото і відеоматеріали повідомляє CNN.

ЗМІ пише про те, що зараз на території 80 га ведеться будівництво невідомого об'єкта. По периметру вже звели "тюремний" паркан під напругою, на територію завезли бараки з гратами, на вікнах - світловідбиваюче скло.

Крім того, на місці чергують військові, які забороняють будь-кому наближатися до об'єкта.

CNN пише, що уряд Білорусі питання про табір проігнорувало і заборонило журналістам пройти на територію, де, як видно, поки нікого з в'язнів немає.

Втім, в західній розвідці, хоч і без конкретних доказів, переконані: це місце дійсно може бути табором для опозиціонерів.

Крім того, доказом цього служить аудіозапис з голосом нібито командувача внутрішніми військами Білорусі Миколи Карпенкова. Чоловік говорив, що в Білорусі будують табір для учасників протесту.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 серпня наказав закрити "кожен метр" кордону Білорусі, куди тепер "не повинна ступити жодна нога з півдня чи заходу".