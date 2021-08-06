Під Москвою сталася масова втеча арештантів, серед яких - небезпечний вбивця (фото, відео)

У підмосковній Істрі трапилася масова втеча ув'язнених з СІЗО, серед яких є передбачуваний небезпечний вбивця.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів з посиланням на правоохоронців, 6 серпня близько 2:00 ночі злочинці непомітно вибили гайковим ключем вікно в двері, куди зазвичай доставляють їжу, зняли замки і непомітно вийшли.

За попередньою інформацією, у втікачів немає зброї, втім, це не робить їх менш небезпечними.

На фото - Олександр Мавріді, знаходиться в розшуку

Так, Олександра Мавріді затримали за підозрою у вбивстві бізнесмена - російського "ковбасного короля" Володимира Маругова. Решта четверо (Іван Цуркану, Олександр Бутнару, Микола Тетеря та Денис Грозаву) проходять підозрюваними за статтею "Крадіжка".

У РФ кажуть, що втеча повинна була стати ще більш масовою, проте деякі арештанти не захотіли бігти з Мавріді, який був ініціатором. Зараз вони дають свідчення.

Камери спостереження в Істрі зняли, як п'ятірка швидким кроком йде по вулиці. Імовірно, до залізничної станції. У Росії оголошено спецоперацію, втікачів шукають спецпризначенці і кінологи.

Нагадаємо, раніше втеча арештанта сталася в Одесі: засуджений за крадіжку Сергій Кутафин втік з СІЗО під час прогулянки. Подія викликала питання про безпеку установи.