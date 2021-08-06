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П'ятниця, 06.08.2021
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Переполох після втечі вбивці "ковбасного короля" в РФ: хто під підозрою і куди прямує банда

Переполох після втечі вбивці "ковбасного короля" в РФ: хто під підозрою і куди прямує банда
Оновлено 14:35 Сьогодні Телеграф

У РФ не вщухають пристрасті внаслідок втечі відразу п'ятьох арештантів - громадян Молдови, які 6 серпня вночі зняли з петель двері і втекли на волю.

За інформацією росЗМІ, поки спецпризначенці шукають небезпечних злочинців, головний з яких - кілер Олександр Мавріді, який убив російського "ковбасного короля" Володимира Маругова, в ІТТ тривають перевірки і допити.

За фактом втечі підмосковний СК порушив кримінальну справу за статтею "Недбалість", а головний підозрюваний - майор поліції Сергій Лаврентьєв, який був черговим. Кажуть, що майор був одним з кращих співробітників, а в момент втечі міг просто заснути.

Головна версія слідства - арештанти зняли з петель двері завдяки відкритій "годівниці" - вікна для передачі їжі. Однак її, кажуть в ІТТ, часто залишали відкритою, так як камери були переповнені, а затримані скаржилися, що їм нема чим дихати.

Ймовірно, Мавріді зі спільниками втекли через запасний вхід в ізолятор, але як вони минули КПП - належить з'ясувати слідчим.

Вони, до речі, не розуміють, навіщо треба було так ризикувати чотирьом уродженцям Молдови, яких могли посадити за крадіжки і дати невеликі терміни, на відміну від Мавріді. Правда, за основною версією слідства, вони спробують втекти на свою батьківщину, куди, ймовірно, і направляються. Спецоперація в РФ триває у всіх населених пунктах, злочинців шукають кінологи.

Нагадаємо, Олександра Мавріді затримали за підозрою у вбивстві бізнесмена, йому загрожував великий термін. Решта четверо (Іван Цуркану, Олександр Бутнару, Микола Тетеря та Денис Грозаву) проходять підозрюваними за статтею "Крадіжка". Їх фото, а також відео втечі дивіться за посиланням.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 53

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РФ, Росія, Втеча, Арештанти, Олександр Мавріді.
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