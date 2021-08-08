"Масове цькування": як в РФ відреагували на "срібло" у груповій гімнастиці

У Росії вкрай негативно сприйняли новину, що на Олімпіаді в Токіо в неділю, 8 серпня, російські гімнастки програли команді Болгарії і завоювали срібні медалі в фіналі групового багатоборства. Вболівальники вважають, що рішення суддів було несправедливим.

Про це вранці, 8 серпня, повідомляє "Спорт-експрес".

В результаті змагань перемогли гімнастки з Болгарії, підсумковий бал яких склав 92,100. Команда росіянок, до складу якої входили Анастасія Близнюк, Анастасія Максимова, Анастастія Татарево, Аліса Тищенко та Ангеліна Шкатова, набрала 90,400 бали.

"Проведення змагань з художньої гімнастики на Олімпійських іграх - повний крах: протестів більше, ніж команд. Це ж ганьба, просто ганьба. Ганьба суддям, яких вибирають. Вибирають не тих, у яких є досвід, а тих, хто десь промайнув і їх запросили", - заявила глава Всеросійської федерації художньої гімнастики Вінер-Усманова в бесіді з агентством "РІА Новини".

Вболівальники з Росії негативно відреагували на оцінку гімнасток і вважають, що судді спеціально занизили спортсменкам бал.

Ось, що вони пишуть з цього приводу:

"Масове цькування російської художньої гімнастики".

"Нам відкрито заявляють: це не ваші ігри! Вам тут не місце ... спочатку вичавили з силових видів спорту, тепер не ставлять оцінки ... гандболісток сьогодні просто судді закопають".

Деякі вважають, що установку на програш російських гімнасток дали на Заході:

"Це ще легко відбулися. Вчора взагалі ходили чутки, що наші західні "партнери" дали установку опустити художниць в групових змаганнях на 4-е місце".

Незадоволені вболівальники заявляють, що цей вид змагань повинен оцінювати російський суд, щоб все було справедливо:

"Невже знову засудили? Наступного разу художню гімнастику повинен судити наш суд".

"Ні Північної Кореї, ні Куби, ні Венесуели, ні Білорусі. Одні вороги. Кошмар".

Російська журналістка Маргарита Симоньян дотримується тієї ж думки, що й інші росіяни. Правда, це публічна особа зайшла далі і опустилося до натяків про розправу над суддями.

После расправы судей разных стран над нашими гимнастками очень жалею, что не работаю в ГРУ. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 8, 2021

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіянка Діна Аверіна відстала від ізраїльтянки Ліною Ашрам на 0, 15 бали і отримала срібло - вперше за 25 років Росія не перемогла у змаганні з художньої гімнастики.Це теж викликало обурення серед росіян.