"Там вже немає тієї війни": Лукашенко висловив думку про те, що відбувається Донбасі

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що переговори ТКГ в Мінську для Донбасу були результативними і "зупинили повномасштабну війну" на Сході України.

Про це так званий президент повідав 9 серпня під час "Великої розмови з президентом".

"Тут, в Мінську, була припинена повномасштабна війна на Донбасі. Так, там стріляють. Але там уже немає тієї війни, яка була в Дебальцево і донецькому аеропорту", - заявив Лукашенко, запевняючи, що Білорусь - нібито те місце, "де потрібно шукати мир".

Але варто зазначити, що переговори в рамках ТКГ, на жаль, не є результативними, так як проросійські бойовики порушують "Мінські домовленості" і обстрілюють українські позиції день у день.

Нагадаємо, біля Пісків на Донбасі противником днями була випущена протитанкова ракета по автокрану, який був направлений до місця для відновлення цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Ще один військовий отримав поранення.