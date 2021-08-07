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Боевики "ДНР" ударили противотанковыми ракетами, Украина понесла потерю на Донбассе

Боевики "ДНР" ударили противотанковыми ракетами, Украина понесла потерю на Донбассе
Обновлено 17:43 Сегодня Телеграф

На Донбассе вследствие обстрелов со стороны оккупантов погиб украинский защитник. 

Об этом говорится в вечерней сводке ООС. 

В сообщении отмечается, что с начала суток противник открывал огонь два раза.

Один из обстрелов произошел возле населенного пункта Пески, там противником была выпущена противотанковая ракета по автокрану, который был направлен к месту для восстановления цивильной инфраструктуры. 

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один военный получил ранение. Состояние здоровья воина - средней тяжести", - говорится в сообщении. 

Другой обстрел произошел возле Шумов, там оккупанты стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. 

Кроме того в Луганской области был зафиксирован беспилотник "Орлан 10", пересекший линию разграничения. 

Как сообщалось ранее, 4 августа вследствие обстрела боевиков получил ранения военнослужащий ВСУ

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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