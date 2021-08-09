Лукашенко здивував відповіддю на питання, скільки ще він пробуде президентом (відео)

Олександр Лукашенко зробив гучну заяву про те, що пробуде в кріслі президента недовго.

Про це він сказав в рамках "Великої розмови з президентом" - прес-конференції самопроголошеного лідера Білорусі 9 серпня.

"Не треба гадати, коли піде Лукашенко і так далі. Дуже скоро!", - заявив політик, але додав, що є умова.

Мовляв, прямо зараз він піти не може: мовляв, "вріс" в Білорусь, а вона - в нього.

Лукашенко сказав, що питання про наступника є для нього складним, так як синів в президенти він нібито не готує. Крім того, за словами Лукашенка, він не буде президентом і п'яти років.

"Кого білоруський народ обере, той і буде президентом. Це дійсно так. За кого народ проголосує. Яку я позицію при цьому буду займати - я не визначився. Чесне слово. Я думаю про це, це природно. Це ж не вічна посада", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив про те, що переговори ТКГ в Мінську для Донбасу були результативними і "зупинили повномасштабну війну" на Сході України.