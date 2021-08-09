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У Росії 2-річна дівчинка сіла за кермо і задавила немовля (фото)

У Росії 2-річна дівчинка сіла за кермо і задавила немовля (фото)
Оновлено 15:45 Сьогодні Телеграф

Біля російського міста Воронеж 2-річна дівчинка гралася за кермом автомобіля і випадково задавила десятимісячного малюка.

Деталями історії ділиться телеграм-канал LifeShot.

Інцидент стався в неділю ввечері близько 500-го кілометра траси М-4 "Дон", на березі річки Воронеж.

У повідомленні вказується, що там зібралися дві сім'ї з дітьми. Батьки дітей перебували поруч.

Немовля грався біля машини, в той час, як дівчинка перебувала в автомобілі і слухала музику.

Передбачається, що вона могла випадково зняти машину з ручного гальма, після чого той покотився і наїхав на іншу дитину.

Врятувати хлопчика дорослі не встигли.

Як повідомлялося раніше, під Ростовом відбулося масштабне ДТП за участю двох вантажівок і семи легковиків. Там загинули чотири людини, серед яких однорічна дитина і підліток.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 33

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ДТП, Воронеж, Росія.
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