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Понеділок, 09.08.2021
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У Росії через аварію в лікарні загинули дев'ять пацієнтів, підключених до "кисню"

У Росії через аварію в лікарні загинули дев'ять пацієнтів, підключених до "кисню"
Оновлено 21:38 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

У російському Владикавказі через аварію в кисневій системі лікарні померли дев'ятеро осіб.

Як повідомляє телеграм-канал MASH, всі хворі були підключені до кисневого обладнання через важке ураження легень.

"Аварія сталася сьогодні вдень, через прорив труби під землею знизився тиск в системі", - сказано в повідомленні.

Наслідки аварії зараз ліквідують, інших пацієнтів підключили до кисневих балонів.

Всього в цій лікарні, за даними росЗМI, знаходяться 651 особа. У 308 з них підтвердили інфікування коронавірусом, 67 осіб перебувають у реанімації, а 13 підключені до аппаратів ШВЛ.

Відзначається, що керівництво Північної Осетії прибуло на місце, деталі події з'ясовуються.

Як повідомлялося раніше, в китайському місті Ухань, де вперше зафіксували спалах епідемії COVID-19, знову зіткнулися з інфекцією. Через це всіх жителів 11 мільйонного міста відправлять на тестування.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Владикавказ, Росія, Коронавірус, Covid-19.
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