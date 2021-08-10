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У Росії мільярдер-єдинорос хотів вступити в сутичку з ведмедем, але вбив людину: подробиці

У Росії мільярдер-єдинорос хотів вступити в сутичку з ведмедем, але вбив людину: подробиці
Оновлено 12:54 Сьогодні Телеграф

На Камчатці розгорнулася справжня драма за участю нардепа від провладної російської партії "Єдина Росія" Ігоря Редькіна. Депутат нібито вийшов з рушницею, щоб захистити місцевих жителів від ведмедя, в момент боротьби вистрілив, але влучив у людину.

За інформацією Телеграм-каналу Baza, Редькін є одним з найбагатших нардепів в РФ: його доходи перевищили 1,5 млрд рублів за останні три роки. Але, незважаючи на свій стан і охорону, він вирішив нібито самостійно відреагувати на скарги жителів селища Озерновське, які злякалися ведмедя.

Повідомляється, що Редькін взяв рушницю й подався в ліс на пошук небезпечного хижака, зробив постріл і нібито пізніше дізнався, що в цей же час там був поранений місцевий житель - різноробочий. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

За даним фактом проводиться розслідування. Редькін зізнався, що саме він винен у вбивстві, і склав із себе повноваження депутата.

Нагадаємо, на Прикарпатті "хуліганять" бурі ведмеді. Як виявилося, ведмежі витівки були зареєстровані на територіях Тисменицького, Коломийського та Косівського районів. Прес-секретар Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства Ірина Бабій поділилася з "Телеграфом" цікавими історіями і дала корисні поради.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Росія, Вбивство, Мільярдер, Єдина Росія, Полювання.
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