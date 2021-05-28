В Карпатах медведи задирают скот и банкротят пасеки: как спастись при встрече дикого зверя

Днями стало известно, что в Прикарпатье "хулиганят" бурые медведи. Как оказалось, медвежьи проделки были зарегистрированы на территориях Тисменицкого, Коломыйского и Косовского районов. В селе Узин на охотничьих угодьях Днестровского лесничества косолапый затащил в лесную чащу и задрал 4-х диких свиней. В Печенежинском лесничестве (с. Молодятин, Коломыйского района) мишка разорил пасеку, разбив 14 ульев. А на Косовщине (Космацкое лесничество) от медведя пострадало частное хозяйство, где хищник разорвал корову. В преддверии отпусков, которые многие украинцы любят проводить в Карпатах, граждане, конечно, обеспокоились такой напасти: переживают, насколько реально встретить Топтыгина и, главное, как правильно себя вести в столь опасной ситуации.

Пресс-секретарь Ивано-Франковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Ирина Бабий поделилась с "Телеграфом" интересными историями и дала полезные советы.

Спасаясь от медведя, можно раздеться догола

- Медведи в Карпатах были, есть и будут, - с уверенностью говорит Ирина Бабий. – Это традиционно для нашей горной местности. Единственное, что раньше медведи остерегались людей, потому что, хоть и бытует мнение, что медведи - предки гуцулов и к ним в Карпатах все относятся с уважением, но никто не хочет иметь их в близких друзьях. То есть, ранее на медведей охотились, теперь они под охраной государства, занесены в Красную книгу Украины. Соответственно, когда медведи, как и другие хищники, боялись человека, который их убивал, то держались подальше от селений. Теперь ситуация изменилась - они понимают, что человек им никакого вреда не нанесет, и потому бесстрашно приближаются к населенным пунктам.

По словам Ирины, свою роль играют и погодные условия. В этом году весна поздняя, холодная, в горах еще лежит снег, соответственно, им нечего есть, и потому медведи спускаются к людям. Мишки и раньше наведывались на пасеки, разбивали ульи. Чтобы такого не случалось, лесники устанавливают "электропастухов" – легкие ограждения, на которые от генератора подаются короткие импульсы высокого напряжения. Они и отпугивают диких животных, не травмируя их. Например, в Выгодском лесхозе медведь приходил за легкой добычей 4 года подряд - до тех пор, пока не поставили "электропастуха", который его останавливает.

- Естественно, очень часто встречаются с медведем жители горных районов, которые идут за грибами и ягодами. Опаснее всего встретится с медведицей, особенно если она с медвежатами, потому что животные тогда очень агрессивные.

Наивно думать, что можно спастись, убегая.

-А вот как раз бегать и не стоит! Помню, года 2-3 тому назад был случай в Верховинском районе, когда молодая женщина собирала ягоды и наткнулась на медведицу с малышом. И это просто счастье, что женщина догадалась и успела спрыгнуть в обрыв и там укрыться между камнями, и медведица ее не достала, только разодрала ей плечо, пытаясь до нее дотянуться. Перепуганная селянка пряталась там до ночи, пока зверь не ушел прочь. На самом деле, это могло окончиться очень печально. Тут бегай-не бегай – не спасешься. И на дерево не заберешься, потому что медведь, несмотря на свой огромный вес, лазает по деревьям очень ловко. Помогает только здравое поведение вкупе с молитвами, - полушутя-полусерьезно консультирует собеседница.

Обычно животные сами избегают людей, потому, когда вы собираете лесные дары, стоит создавать определенный шум: петь песни, хлопать в ладоши, свистеть или звенеть колокольчиком, стучать палкой по стволам. "У пастухов батоги обтянуты шкурой, и когда они стучат ими, то получается звук, похожий на выстрел. И это, в какой-то мере, отпугивает зверей".

Специалисты также предлагают лечь на живот, закрыв руками шею.

- Это уже самый крайний вариант, если медведь оказался просто рядом с вами. Но лучше всего отступать от косолапого, не поворачиваясь к нему спиной, и постепенно сбрасывать с себя вещи - бросать их ему под ноги, чтобы он заинтересовался и переключил свое внимание с вас на них. Можно раздеться вплоть до нательного белья, лишь бы это отвлекло хищника от вас.

А еще Ирина советует не оставлять после прогулок продукты и мусор, чтобы медведи не привыкали к человеческой пище.

Медведь из леса или из частного вольера?

Как же в охотхозяйствах наблюдают за подведомственной территорией? Оказывается, лесники устанавливают фотоловушки, по которым отслеживают, какие звери водятся в лесах, кто приходит к кормушкам, где зимой их ожидает зерно, сено и веники. Так же определяют количество живности, виды животных. Ну и кто "безобразничает", тоже видят.

"Именно фотоловушка, которая установлена в селе Узин в охотничьих угодьях в 10 км от Ивано-Франковска, зафиксировала, что медведь сюда наведывался 6 или 7 раз. То есть, когда сначала охотники пришли на место, они подумали, что свиней разодрала дикая собака, которых развелось много, но когда увидели огромные следы, а потом еще и записи фотоловушки глянули, то поняли, что это работа медведя", – объясняет Ирина Бабий.

Есть в Прикарпатье еще одна проблема. Например, медведь, который подходит к человеческому жилью, может быть не совсем диким.

"Например, он мог прийти из "Черного леса" (местный заказник. - Авт.), потому что в горах еще лежит снег и нечего есть – ни корешков, ни мелких животных, ни ягод, ни грибов. Но есть и другой вариант – его могли выпустить из какого-нибудь частного вольера".

В пользу этого предположения говорит тот факт, что медведи здесь живут в горных районах – Надвирнянском, Долинском, Верховинском, Рожнятовском, а этот случай нетипичный, медведь оказался на равнине вблизи Ивано-Франковска. Ирина напоминает недавнюю историю со взрослым медведем Юрой, которого длительное время содержали в вольере частного пансионата в Косовском районе.

"Думаю, что это не одиночный случай, просто такое не афишируют. И этот медведь – то ли сам убежал, то его не смогли содержать и выпустили. Это как раз сейчас и выясняется. Предстоит также решить, как этого зверя выследить, усыпить и вывезти подальше от людей в природную среду. То есть, таким образом уберечь людей от животного и животного от людей".

Люди спорят: убивать или не убивать диких зверей

С кем же еще можно встретиться здесь во время лесной прогулки? И как нам, людям, жить в мире с теми, кто имеет на природу не меньшие права?

-Года 2 или 3 тому назад в Солотвинском лесхозе охотовед вызволил дикого кота, который попал в браконьерский капкан. Он увидел по фотоловушке, что кот попал в беду и пришел ему на выручку. Также выдры фиксируются, олени, кабаны – традиционные обитатели наших лесов. Ну и медведи – на Делятинщине, в Яремчанском районе. Есть и волки. Тем более, что эти животные мигрируют, то есть, наши могут идти в Румынию, а оттуда наоборот - приходить к нам – у животных нет границ. Водятся рыси – тоже опасные хищники. Но и они под охраной. Скоро у нас будет как в Европе – эти животные окажутся очень близко к людям и государству придется решать этот вопрос сосуществования с хищниками. Пока что тем, кто живет в городах, кажется, что дикий зверь – это "такая милота", и медведь добрейший, совсем как из мультфильма с Машей. А на самом деле, это хищник, опасный хищник и у него нет никаких сантиментов в отношении людей.

Да и в Европе, с которой обычно сравнивают жизнь в Украине, тоже существуют проблемы с дикими животными. Хотя там, приводит пример Ирина, фермерам компенсируют погибший от хищников скот. И пока за это платят, фермеры молчат, но как только финансирование прекращается (а это немалые средства), сразу поднимается шум из-за убытков.

-В феврале-марте на Яремчанщине – в популярном туристическом месте, появились волки и тоже приблизились к людям. И народ принялся требовать их уничтожения, потому что боятся за себя, за своих детей. А мы им напоминаем, что это – заповедник, Карпатский национальный природный парк, и у нас на это нет разрешений, надо писать письма в Минэкологии. Там должны решать, как регулировать популяцию, а это длительная процедура и пока эти бумаги пройдут все кабинеты, кто-то может погибнуть.

Фермеры Галицкого, Тлумацкого, Тисменицкого, Рогатинского районов сейчас сажают много кукурузы – и, соответственно, растет поголовье диких кабанов, а раз больше кабанов – появляются волки и это тоже опасно. А когда открывается сезон охоты на кабанов, существует опасность, что человек на поле может попасть под выстрел. Жители сел обращаются в лесоохотничьи хозяйства с письмами-просьбами на это реагировать.

-И это тоже проблема, потому что другие люди - сторонники сохранения диких животных, заявляют, что ни на кого нельзя охотиться, дескать, пусть они себе живут и все будет классно. Но они не понимают, что охотники не просто стреляют когда, где угодно и кого хотят, это все регулируется законодательством. Например, сейчас, с 1 апреля по 15 июня, у нас сезон тишины, охота запрещена – животные выводят потомство. Единственное, что разрешается отстрел лисиц, которые являются переносчиками бешенства. Если их численность возрастает – это беда. Но экоактивисты этой проблемы не замечают.

Выходит, чтобы баланс между людьми и дикими животными сохранялся, хищники должны бояться людей и должна существовать охота.

Фото и видео предоставлено Ириной Бабий