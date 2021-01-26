Собаки замолкают, люди в панике: почему волки массово атакуют домашний скот в разных уголках Украины

К середине зимы сведения о набегах серых хищников на подворья селян участились. Недавно "Телеграф" рассказывал о нескольких драматичных эпизодах в селе Беленькое под Запорожьем. Там в разных усадьбах в начале января были разодраны несколько свиней, десятки кроликов и кур. На днях появилась информация о визитах волков в Закарпатье и на Хмельниччине.

Волки приходят в села мстить за сородичей

Стоит уточнить, что единого мнения по поводу волков не существует. То есть, когда последствия нападений на хоздворы, птичники и крольчатники комментируют обыватели, то их предположения разнятся от бродячих собак до бешеных лис, волчьих стай, рысей, "двуногих разбойников" и даже неведомой зверушки под названием "чупакабра" – уж слишком много возникает вопросов.

Утром 23 января в селе Синевир Межгорского района Закарпатской области хозяин одного из домов обнаружил шесть своих овец с перегрызенным горлом. При этом, ночевали овечки не под открытым небом, а в добротном запертом хлеву. Трупы несчастных животных валялись рядом с хлевом на окровавленном снегу.

Фотографии выставил на своей страничке проживающий неподалеку частный предприниматель, основатель Экопарка "Волчья долина" Юрий Тюх. Комментариев под ними – две с половиной сотни. Для примера приведем только один:

"Что за бред? При чем тут волки? Зачем говорить неправду и пробуждать у людей ненависть к этим животным? Во-первых, волки не всегда заходят в поселения, а, во-вторых, я никогда не слышала, чтобы они пили кровь у животных. Если они голодны, то да, могли загрызть и съесть. Больше всего это похоже на неизвестное животное, которое ходит во многих селах в Украине. В различных областях появляются сообщения о мертвых курах, свиньях, кроликах. Все они задушены или растерзаны и у них выпита кровь. Животное это очень хитрое, его не могут поймать".

Мы созвонились с автором снимков и специалистом по животному миру Юрием Тюхом, который заверил, что речь точно идет о волках.

– У меня их 10 штук живет, потому я с их повадками хорошо знаком, – объясняет Юрий Тюх. – Я же им бросаю живой корм иногда. И знаю, что волки делают, когда они сытые – загрызают "добычу" и кровь выпивают.

По словам специалиста, в январе в селе Синевир зафиксировали уже около семи случаев подобных нападений.

– Буквально накануне у одного из его соседей неподалеку задавили четверых овец. А минувшей осенью в ином селе у человека волки 30 овец задрали! Просто об этом происшествии не распространялись. Волки ночью по селу ходят и промышляют. Их в это время ребята видят, которые на дискотеку идут.

Мужчина утверждает, что разобрался в причинах такого поведения хищников. Повод для такого поведения волков может быть вполне понятный человеку – месть.

– Их была стая – папа, мама и несколько волчат. Охотники-браконьеры убили нескольких и теперь они мстят людям таким образом. Я знаю, такое бывает. У меня есть волки, у которых папу застрелили, а их мамаша потом шла по селу и всех собак задирала. И когда ее застрелили, я этих малышей взял к себе в Экопарк. Они уже выросли.

К слову, многие жители села удивляются, что во время нападений собаки не лаяли. Юрий Тюх поясняет: чуя волчий запах, они прячутся в будках и молчат.

Охотиться нельзя, браконьерствовать – можно?

Хозяева, создавая загоны, хлевы для домашнего скота, обычно стараются сделать их крепкими, надежными. И недоумевают, когда видят оторванные доски, сброшенные с крыши крольчатника листы шифера, отодранные решетки клеток. Эксперт говорит: волки очень сильны, и они в самом деле могут вырвать калитку, закрывающую хлев. Страшно подумать, на что способен разъяренный дикий зверь…

– А там (в Синевире, - ред.) не только у Ильи Кецука хищники безобразничали, еще были такие дворы в центре села, куда волкам приходилось идти между домов, и где они вырывают дверцы хлевов. И люди боятся не только за коров и свиней, но и за себя, и за своих детей. Просто, если волки такое начали делать, то они не уйдут отсюда и не отучатся от этой привычки. У нас такое уже было несколько лет тому назад. Причем здесь у них не кормовая база, охотятся они в лесу, а в село приходят мстить, они очень злопамятные.

Казалось бы, есть охотники, которые могут регулировать численность серых разбойников. Но не тут-то было. По словам Юрия Тюха, вокруг – Национальный природный парк "Синевир", где охота запрещена. Правда, поставить по егерю за каждой елкой на огромной территории нереально, потому и нарушается порой хрупкий баланс между местным населением и дикой природой.

– Происходит такое не каждый год. Вот если вы взглянете на карту, то увидите самое высокогорное село Синевирская Поляна, где я живу. Здесь с появлением моих волков дикие волки пропали, потому что слышат вой большой стаи и понимают, что эта территория занята. Не знают же, что мои волки в клетках. И они ушли в другие села пониже – Синевир, Негровец, Колочава. Но зато вокруг нашего села сейчас очень много рысей, которые с волками конкурируют. Они тут упитанные такие, по 36 килограммов весят, охотятся на косуль в лесу.

Юрий также уточнил, что очень дерзкими бывают помеси волчицы и одичавшего кобеля. А вот волк, оказывается, никогда не "погуляет" с собакой.

Кто собаку съел – неизвестно

Жалуются на набеги волков и в селах Хмельницкой области. По крайней мере, об этом сообщают местные СМИ. Несколько дней назад у жительницы села Шарки Деражнянского района Екатерины Симчук ночью волк загрыз крупную дворовую собаку – хозяйка за двором нашла только объедки. Другие сельчане также говорят, что видят хищников не только на окраинах села, но и порой на улицах населенного пункта.

– Проблемы с волками у нас нет, – уверяет председатель местного отделения Украинского общества охотников и рыболовов Валерий Елтуховский. – Информация по съеденной волком собаке не подтвердилась. Мы не видели, что стряслось с ней. Эта женщина позвонила в Госпотребслужбу и сообщила, что у нее пропала собака, что есть какие-то следы, якобы, волчьи. Я с бригадой охотников выехал сразу, мы обследовали весь участок, никаких следов волка не нашли. И в других селах тоже хищников нет, им здесь просто негде прятаться.

В этом уверена и часть местных жителей. Шарки находятся буквально в паре-тройке километров от бывшего райцентра – Деражни. Но вот лесов в округе не наблюдается, ближайшие массивные насаждения находятся между Яблуновкой и Буцневым. И хотя совершить ночную прогулку за несколько километров волкам проще простого, многие считают, что "хулиганят" во дворах одичавшие собаки. Впрочем, волки, видать, здесь водились исторически, не зря же здешняя речка Волк начинается у села Высшие Волковцы, и в нее впадает приток Волчок?

И, кстати, в Запорожской области, в Пологовском районе, несколько дней назад охотники выследили и ликвидировали стаю волков из пяти особей. При том, что здесь степная зона, лесопосадок мало, а поля подвергаются сельхозобработке и нет, как во времена упадка, заброшенных земель. Но удачной охоте обрадовались не все: многие пользователи соцсетей, в которых появилась эта информация, возмущались вмешательством людей в жизнь природы.