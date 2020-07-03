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"Экосистемные инженеры": животные могут подстраивать окружающую среду под себя

"Экосистемные инженеры": животные могут подстраивать окружающую среду под себя
21:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Ученые полагают, что обеспечение стабильности экосистемы животными способно влиять на экологические сети, что может предотвратить массовые вымирания.

Самый известный пример животного-инженера - бобр, который строит плотины и меняет ландшафт, образуя озера и меняя русла рек. Но он не единственный переделывает окружающую среду: белки могут терять спрятанные желуди и орехи, из которых потом вырастают деревья, слоны выкорчевывают саженцы и небольшие деревья, создавая пастбища. Грубо говоря, "экосистемным инженером" можно назвать любое животное, которое оказывает долгосрочное влияние на природу (дольше его жизни).

Ученые из Калифорнийского университета в Мерседе опубликовали статью в Nature Communications, где описали воздействие таких инженеров на среду. Это одно из первых исследований, которое моделирует сборку и изменение экологических сетей. "Мы хотели понять, как с механической точки зрения создаются пищевые цепочки и каналы взаимодействия, - говорит Джастин Йекел, эколог и ведущий автор статьи. - Чтобы сделать это, мы должны были включить в рассмотрение инженерию, потому что некоторые виды влияют на свою окружающую среду, есть обратная связь между окружающей средой и видом".

Группа изучила процесс сборки экосистемы, где колонизация новой среды и вымирание видов зависят от трофических, форических и фабрических связей. То есть один вид может питаться другим, участвовать в его размножении (например, распространять пыльцу, как пчелы) или использовать его для строительства (как птицы, которые вьют гнезда из веток, перьев и шерсти).

Слоны выкорчевывают саженцы и небольшие деревья,создавая среду обитания для более мелких позвоночных, что помогает поддерживать пастбища

Пчелы распространяют пыльцу серьезно влияя на экосистему

Затем ученые создали модель, в которой нет конкретных животных и особенностей ландшафта, например лесов или рек. Зато есть взаимодействия между абстрактными видами: они могут есть, нуждаться в чем-либо или что-то производить. Модель повторяла ключевые особенности экосистем и следовала нескольким простым правилам: чтобы выжить, виду достаточно потреблять один ресурс, нетрофические потребности которого он должен полностью удовлетворить; если вид не является самым сильным в борьбе за этот ресурс, то начинаются первичные вымирания; если ресурс исчезает, то вторичные. Иными словами, пчелы могут жить на пыльце одного вида цветов, но должны обеспечить ему опыление, чтобы он не исчез. Если у них появляется более сильный конкурент, который пытается той же пыльцой, или цветы исчезли, они могут погибнуть.

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Эксперимент показал, что животные-инженеры влияют на темпы вымирания. Если их мало, растет количество первичных вымираний, и стабильность системы падает; обилие инженерных видов делает ее, наоборот, устойчивее. В будущем ученые планируют расширить модель, добавив в нее эволюционную динамику, чтобы менять, что виды едят, производят и в чем нуждаются. Это исследование поможет лучше понять, как человек, самый крупный "экосистемный инженер" на сегодня, влияет на окружающую среду.

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Животные, Экосистема.

Автор:

Телеграф
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