Украинский военный попал в скандал с издевательствами над животными: все детали

В сети обнародовали ролик, на котором украинский военный издевается над умершим животным. Солдат ВСУ использовал простреленную голову животного в качестве пепельницы, в то время как его сослуживец снимал происходящее на телефон.

Вследствие чрезмерной жестокости изображенного, "Телеграф" не может опубликовать это видео, но посмотреть его можно тут. Не рекомендуется к просмотру людям со слабыми нервами!

Точно неизвестно, где было снято это видео и кто на нем запечатлен. Однако в сети утверждают, что это 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ.

Один из подписчиков Telegram-канала "Черговий ООС" узнал героя ролика. По его словам, это один из солдатов вышеупомянутой бригады ВСУ, 25-летний уроженец города Ровно Александр Головацкий.

В пресс-службе ВСУ пока никак не комментируют произошедшее.