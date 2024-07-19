Вперше за два роки в Україні: Дан Балан несподівано анонсував концерт у популярному місті (фото)

Колишній тренер проєкту "Голос країни" запланував виступ на 26 липня

Молдавський співак та автор пісень Дан Балан, який полюбився українцям після тренерства у вокальному проєкті "Голос країни" та пропіареного роману зі співачкою Тіною Кароль, повернувся до воюючої України. Сьогодні 45-річний артист анонсував концерт в одному з найпопулярніших великих міст.

Зірка опублікувала афішу у себе в сторіс Інстаграму. На ній зазначено, що Дан Балан виступить 26 липня в Одесі у нічному клубі Ibiza Beach Club, де у червні зі скандалом пройшов концерт Вєрки Сердючки. Більше жодних деталей артист не розкривав.

Дан Балан повернувся до України вперше за два роки. Відомо, що виконавець був у Києві, коли 22 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Тоді ж розпочиналися зйомки для "Голосу країни".

Співак зміг залишити Україну лише за три тижні після початку обстрілів. 16 березня румунське видання Viva! повідомило, що Балан був у Молдові, але пізніше переїхав до Туреччини. Варто зазначити, що через п’ять днів після російського вторгнення Дан Балан зробив у соцмережі пост із прапором України та цитатою Тараса Шевченка.

28 червня цього року артист виклав відео з велосипедної прогулянки у Буковелі. "Україна, я дуже сумував...", — написав цього дня Балан.

Раніше повідомлялося, куди зникли фіналісти "Фабрики зірок 3" брати Борисенки. Також стало відомо, як у співаків справи з ТЦК.