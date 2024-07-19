Впервые за два года в Украине: Дан Балан неожиданно анонсировал концерт в популярном городе (фото)

Бывший тренер проекта "Голос країни" запланировал выступление на 26 июля

Молдавский певец и автор песен Дан Балан, который полюбился украинцам после тренерства в вокальном проекте "Голос країни" и пропиареного романа с певицей Тиной Кароль, вернулся в воюющею Украину. Сегодня 45-летний артист анонсировал концерт в одном из популярных крупных городов.

Звезда опубликовал афишу у себя в сторис Инстаграма. На ней указано, что Дан Балан выступит 26 июля в Одессе в ночном клубе Ibiza Beach Club, где в июне со скандалом прошел концерт Верки Сердючки. Больше никаких деталей артист не раскрывал.

Дан Балан вернулся в Украину впервые за два года. Известно, что исполнитель был в Киеве, когда 22 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение. Тогда же начинались съемки для "Голоса країни".

Певец сумел покинуть Украину только через три недели после начала обстрелов. 16 марта румынское издание Viva! сообщило, что Балан был в Молдове, но позже переехал в Турцию. Стоит отметить, что через пять дней после российского вторжения Дан Балан сделал в соцсети пост с флагом Украины и цитатой Тараса Шевченко.

28 июня этого года артист выложил видео с велосипедной прогулки в Буковеле. "Украина, я очень скучал…", — написал в этот день Балан.

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