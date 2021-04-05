Дан Балан признался, что скучал по шоу "Голос країни"

Экс-тренер вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження", молдавский артист Дан Балан вернулся в кресло тренера - правда, лишь на один выпуск в качестве звездного советника Тины Кароль.

После выпуска радиоведущий Слава Демин взял у Дана интервью, в котором спросил, как ему "сиделось" вместе с Тиной в судейском кресле, и не скучает ли он по проекту.

Балан признался, что даже сам не ожидал, что настолько соскучился по шоу и тем эмоциям, которые от него возникают. Артист рассказал, что думал, что после двух сезонов он уже показал и взял от проекта все, что мог. Но когда вернулся в кресло, то понял, насколько сильно он скучал по этому.

Также Дан отметил команду украинского "Голоса", которая создает это шоу, и когда-то пригласила его стать частью проекта.

На вопрос, рад ли Балан был видеть Тину Кароль, смущенный артист ответил положительно, отметив, что поцеловал Кароль туда, куда хотел.

Ранее "Телеграф" писал, что одна из участниц команды Тины Кароль, украинская певица Мила Нитич, сделала сюрприз Дану, исполнив его песню под названием Freedom.