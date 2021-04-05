Скачать
Понедельник, 05.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)
Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)
На Индонезию обрушилось мощное наводнение: власти насчитали 55 жертв, но люди продолжают гибнуть (видео)
На Индонезию обрушилось мощное наводнение: власти насчитали 55 жертв, но люди продолжают гибнуть (видео)
В Чехии столкнулись два грузовых поезда, есть погибший - подробности трагедии
В Чехии столкнулись два грузовых поезда, есть погибший - подробности трагедии
Опустевшие вагоны и безлюдные станции: в сети обсуждают фото киевского метро в первый день локдауна
Опустевшие вагоны и безлюдные станции: в сети обсуждают фото киевского метро в первый день локдауна

Дан Балан признался, что скучал по шоу "Голос країни"

Дан Балан признался, что скучал по шоу "Голос країни"
13:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Экс-тренер вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження", молдавский артист Дан Балан вернулся в кресло тренера - правда, лишь на один выпуск в качестве звездного советника Тины Кароль. 

После выпуска радиоведущий Слава Демин взял у Дана интервью, в котором спросил, как ему "сиделось" вместе с Тиной в судейском кресле, и не скучает ли он по проекту.

Балан признался, что даже сам не ожидал, что настолько соскучился по шоу и тем эмоциям, которые от него возникают. Артист рассказал, что думал, что после двух сезонов он уже показал и взял от проекта все, что мог. Но когда вернулся в кресло, то понял, насколько сильно он скучал по этому. 

Также Дан отметил команду украинского "Голоса", которая создает это шоу, и когда-то пригласила его стать частью проекта.

На вопрос, рад ли Балан был видеть Тину Кароль, смущенный артист ответил положительно, отметив, что поцеловал Кароль туда, куда хотел.

Ранее "Телеграф" писал, что одна из участниц команды Тины Кароль, украинская певица Мила Нитич, сделала сюрприз Дану, исполнив его песню под названием Freedom.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 218

Все по теме:

Шоу, Певец, Голос країни, Дан Балан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нашлась женщина-капитан из Египта, которую обвинили в блокировании Суэцкого канала (фото)
02 Стало известно, какие войска Путин перебрасывает к границе с Украиной (фото и карты)
03 Россия начинает сокращать транзит газа через Украину: названа причина
04 В ОАЭ 17 девушек устроили обнаженку на балконе небоскреба, среди них - украинки (видео, фото 18+)
05 Мила Нитич очаровала Дана Балана исполнением его песни на "Голосі країни" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Без Авакова никуда? В Катар с Зеленскими отправился и глава МВД
Без Авакова никуда? В Катар с Зеленскими отправился и глава МВД
Харьковская и Хмельницкая области близки к красной зоне карантина: в Кабмине сделали заявление
Харьковская и Хмельницкая области близки к красной зоне карантина: в Кабмине сделали заявление
&quot;Если вы думаете, что самые хитрые, то ошибаетесь&quot;: глава Нацполиции обратился к предпринимателям, работающим во время локдауна
"Если вы думаете, что самые хитрые, то ошибаетесь": глава Нацполиции обратился к предпринимателям, работающим во время локдауна
Когда нужно ложиться в больницу при коронавирусе: доктор Комаровский рассказал о показаниях к госпитализации
Когда нужно ложиться в больницу при коронавирусе: доктор Комаровский рассказал о показаниях к госпитализации
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь