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Мила Нитич очаровала Дана Балана исполнением его песни на "Голосі країни" (видео)

Мила Нитич очаровала Дана Балана исполнением его песни на "Голосі країни" (видео)
Обновлено 07:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram

4 апреля на телеканале "1+1" состоялась вторая часть вокальных "нокаутов" в шоу "Голос країни. Перезавантаження", в котором за место в прямых эфирах боролись команды Нади Дорофеевой и Тины Кароль. 

Одной из участниц команды Тины Кароль является украинская певица Мила Нитич, которая пришла на проект, чтобы перезапустить свою карьеру. Ее выступлением звездная наставница решила сделать сюрприз своему "советнику" Дану Балану. Мила спела трек "Hush Hush" группы The Pussycat Dolls, в середину которого вставила песню Балана "Freedom".

Выступление Милы Нитич:

 

Тренера, как и зал, были в восторге от выступления Нитич, а Дан признался, что она очаровала его своим выступлением. Тина Кароль решила "пропустить" Милу в прямые эфиры, и та заняла место Виктории Гнатюк.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Уход лирника и строителя: как прошли решающие "нокауты" для команды Дорофеевой

Стоит отметить, несмотря на поддержку Нитич залом и ее популярность, на странице проекта в Инстаграм зрители остались недовольны подобным решением Тины Кароль. Пользователи сети считают, что не честно, что уже сформировавшийся артист занимает место в проекте, не давая раскрыться молодым неизвестным исполнителям.

Ранее, "Телеграф" писал, кто еще из команды Тины Кароль прошел в прямые эфиры, а чья мечта исполнилась не до конца, а завершилась на "нокаутах".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 764

Все по теме:

Музыка, Тина Кароль, Шоу, Голос країни, Мила Нитич.
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