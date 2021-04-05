Мила Нитич очаровала Дана Балана исполнением его песни на "Голосі країни" (видео)

4 апреля на телеканале "1+1" состоялась вторая часть вокальных "нокаутов" в шоу "Голос країни. Перезавантаження", в котором за место в прямых эфирах боролись команды Нади Дорофеевой и Тины Кароль.

Одной из участниц команды Тины Кароль является украинская певица Мила Нитич, которая пришла на проект, чтобы перезапустить свою карьеру. Ее выступлением звездная наставница решила сделать сюрприз своему "советнику" Дану Балану. Мила спела трек "Hush Hush" группы The Pussycat Dolls, в середину которого вставила песню Балана "Freedom".

Выступление Милы Нитич:

Тренера, как и зал, были в восторге от выступления Нитич, а Дан признался, что она очаровала его своим выступлением. Тина Кароль решила "пропустить" Милу в прямые эфиры, и та заняла место Виктории Гнатюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Стоит отметить, несмотря на поддержку Нитич залом и ее популярность, на странице проекта в Инстаграм зрители остались недовольны подобным решением Тины Кароль. Пользователи сети считают, что не честно, что уже сформировавшийся артист занимает место в проекте, не давая раскрыться молодым неизвестным исполнителям.

Ранее, "Телеграф" писал, кто еще из команды Тины Кароль прошел в прямые эфиры, а чья мечта исполнилась не до конца, а завершилась на "нокаутах".