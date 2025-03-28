Точно не Джейсон Стетхем: хто з Голлівуду міг би зіграти Валерія Залужного у фільмі про нього (фото)

Ми запитали штучний інтелект, хто міг би підійти на роль Валерія Залужного

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який після відставки став послом нашої країни у Великій Британії, запам’ятався українцям своєю роллю у війні з Росією. Можливо, колись про нього знімуть голлівудський фільм і хтось із акторів зіграє його в кіно.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із питанням про те, хто ідеально підійшов би на роль Валерія Залужного у фільмі про нього.

Валерій Залужний. Фото: згенеровано Grok

Хто міг би зіграти роль Залужного?

Валерій Залужний стримана, але харизматична людина з військовою витримкою. Це чоловік близько 50 років, з короткою стрижкою, світлими очима та трохи більше середнього зросту. Його часто асоціюють з військовою формою, яку він тепер як посол не носить, хоча раніше завжди був у ній на публічних заходах. Також він часто з’являвся на публіці із серйозним та зосередженим виразом обличчя.

Валерій Залужний та Ліам Нісон. Фото: згенеровано Grok

Обираючи актора на роль Залужного, треба враховувати всі його характеристики як зовнішні, так і глибші — емоційні та психологічні. Актор, який міг би зіграти колишнього головнокомандувача, має вміти передати його харизму, рішучість та лідерські риси.

Серед голлівудських акторів на роль Валерія Залужного міг би підійти Ліам Нісон. Цей актор прославився своїми серйозними персонажами у фільмах "Заручниця" та "Сутичка". Він має потрібну харизму і неймовірний акторський талант, які дозволяє йому втілити на екрані образ Залужного.

Ліам Нісон. Фото: згенеровано Grok

Незважаючи на те, що Нісону вже близько 70 років, можливості сучасного гриму здатні "омолодити" актора для такої ролі. Його досвід гри військових чи авторитетних героїв робить його відповідним для ролі Валерія Залужного.

А ось Джейсон Стетхем, на думку штучного інтелекту, не зовсім підходящий актор для образу Залужного. Хоч актор і відомий своїми ролями таких сильних героїв, але його типаж точно не підійде для ролі українського військового лідера.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто міг би зіграти Зеленського у фільмі про нього. Знайдено ідеального кандидата на цю роль.