Переїхала заради нього в Україну, але залишалася в тіні: як виглядає дружина зірки "Кварталу 95" Жидкова

Марія працювала з чоловіком, але уникала публічності

Зірка студії "Квартал 95" Валерій Жидков, як і гуморист Степан Казанін, народився і розпочинав кар’єру в Російській Федерації, потім ухвалив рішення про переїзд в Україну, де досяг великої популярності. Разом з ним у Київ переїхала і його дружина Марія, з якою він разом зі студентських років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина "Тамбовського вовка" Валерія Жидкова і що про неї відомо. Ми дізналися деякі подробиці їхнього життя.

Марія Жидкова — як виглядає дружина Валерія Жидкова з "Кварталу"

Гуморист Валерій Жидков народився 1975 року в Тамбові, де закінчив школу та державний технічний університет. У студентстві він активно займався КВК, зокрема виступав на сцені з командою "Тамбовські вовки", а пізніше був капітаном команди "Тапчині діти".

Валерій Жидков у молодості

В одному з інтерв’ю Валерій розповів, що через КВК сильно запустив навчання, але викладачі йшли йому назустріч завдяки творчим досягненням, адже він з командою неодноразово представляв університет. Однак, аби здобути диплом, йому потрібно було залишитися ще на один академічний рік. І саме тоді до його університету, на перший курс, прийшла вчитися Марія.

Валерій Жидков разом із дружиною

З майбутньою дружиною Валерій познайомився завдяки творчості, оскільки Марія займалася народними танцями та стала учасницею колективу "Студентська весна". Але спочатку їхні стосунки нагадували американські гірки, вони сходилися, розходилися, потім знову домагалися уваги один одного. І, за словами коміка, раптово все плавно переросло в сім’ю й вони стали жити разом як єдине ціле.

Марія разом із чоловіком переїхала з Росії в Україну

Марія молодша за чоловіка на чотири роки, коли його запросили працювати в "Квартал 95", вона разом з ним переїхала з Росії в Україну і почала облаштовуватися в Києві. Чи був переїзд для жінки легким, Валерій не зміг відповісти, лиш підкреслив, що відразу в Україні поринув у роботу.

Як виглядає дружина "кварталівця" Валерія Жидкова

Відомо, що разом пара 29 років, невдовзі після переїзду, у них народилася донька Єлизавета, а у 2014 році — дочка Софія. Марія працювала концертним директором Валерія, допомагала йому писати сценарії, хоча вони бачилися рідко.

Діти Валерія Жидкова

"З дружиною за роботою ми бачимося не так часто, як хотілося б, тому що здебільшого пишу я в офісі. Звичайно, я з нею раджуся, коли бувають у мене якісь сумніви, вона щось підказує", — розповідав комік.

Попри велику популярність чоловіка, Марія вважала за краще вести закритий спосіб життя. Вперше на публіку з Валерієм вона вийшла у 2019 році, це був світський захід на честь 15-річчя журналу VIVA.

Дружина Жидкова уникає публічності

Подружжя жило у Києві, Валерій Жидков навіть отримав українське громадянство у червні 2022 року. Але через війну гуморист вивіз дружину та дітей за кордон, а сам був в Україні та розповідав про свою проукраїнську позицію. Але потім він зник з медійного простору, і, як виявилося, раптово пішов з "Кварталу 95", виїхавши за кордон.

Валерій разом із дружиною зараз у США

Де зараз Валерій та його дружина Марія достеменно невідомо, оскільки вони не ведуть соціальні мережі. Але судячи з геолокації облікового запису в Instargam, сім’я знаходиться в США, проте чим вони займаються — невідомо.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина "кварталівця" Степана Казаніна. Жінка переїхала з Росії в Україну та засуджує війну.