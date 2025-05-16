Переехала ради него в Украину, но оставалась в тени: как выглядит жена звезды "Квартала 95" Жидкова
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Мария работала с мужем, но избегала публичности
Звезда студии "Квартал 95" Валерий Жидков, как и юморист Степан Казанин, родился и начинал карьеру в Российской Федерации, затем принял решение о переезде в Украину, где достиг большой популярности. Вместе с ним в Киев переехала и его супруга Мария, с которой он вместе еще со студенческих лет.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена "Тамбовского волка" Валерия Жидкова и что о ней известно. Мы узнали некоторые подробности их жизни.
Мария Жидкова — как выглядит жена Валерия Жидкова из "Квартала"
Юморист Валерий Жидков родился в 1975 году в Тамбове, где окончил школу и государственный технический университет. В студенчестве он активно занимался КВН, в частности выступал на сцене с командой "Тамбовские волки", а позже был капитаном команды "Тапкины дети".
В одном из интервью Валерий рассказал, что из-за КВН сильно запустил учебу, но преподаватели шли ему навстречу благодаря творческим достижениям, ведь он с командой неоднократно представлял университет. Однако, чтобы получить диплом, ему нужно было остаться еще на один академический год. И как раз тогда в его университет, на первый курс, пришла учиться Мария.
С будущей женой Валерий познакомился на почве творчества, поскольку Мария занималась народными танцами и стала участницей коллектива "Студенческая весна". Но поначалу их отношения напоминали американские горки, они сходились, расходились, потом снова добивались внимания друг друга. И по словам комика, в один момент все плавно переросло в семьи и они стали жить вместе как единое целое.
Мария младше мужа на четыре года, когда его пригласили работать в "Квартал 95", она вместе с ним переехала из России в Украину и начала обустраиваться в Киеве. Был ли переезд для женщины легким, Валерий затруднился ответить.
Известно, что вместе пара 29 лет, вскоре после переезда у них родилась дочь Елизавета, а в 2014 году — дочь София. Мария работала концертным директором Валерия, помогала ему писать сценарии, хотя виделись они редко.
"С женой за работой мы видимся не так часто, как хотелось бы, потому что в основном пишу я в офисе. Естественно, я с ней советуюсь, когда бывают у меня какие-то сомнения, она что-то подсказывает", — рассказывал комик.
Несмотря на большую популярность мужа, Мария предпочитала вести закрытый образ жизни. Впервые на публику с Валерием она вышла в 2019 году, это было светское мероприятие в честь 15-етия журнала VIVA.
Супруги жили в Киеве, Валерий Жидков даже получил украинское гражданство в июне 2022 года. Но из-за войны юморист вывез жену и детей за границу, а сам был в Украине и рассказывал о своей проукраинской позиции. Но затем он пропал из медийного пространства, и как оказалось, внезапно ушел из "Квартала 95", выехав за рубеж.
Где сейчас Валерий и его супруга Мария точно неизвестно, поскольку они не ведут социальные сети. Но судя по геолокации аккаунта в Instargam, семья находится в США, однако чем они занимаются — неизвестно.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена "кварталовца" Степана Казанина. Женщина переехала из России в Украину и осуждает войну.