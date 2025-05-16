Переехала ради него в Украину, но оставалась в тени: как выглядит жена звезды "Квартала 95" Жидкова

Мария работала с мужем, но избегала публичности

Звезда студии "Квартал 95" Валерий Жидков, как и юморист Степан Казанин, родился и начинал карьеру в Российской Федерации, затем принял решение о переезде в Украину, где достиг большой популярности. Вместе с ним в Киев переехала и его супруга Мария, с которой он вместе еще со студенческих лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена "Тамбовского волка" Валерия Жидкова и что о ней известно. Мы узнали некоторые подробности их жизни.

Мария Жидкова — как выглядит жена Валерия Жидкова из "Квартала"

Юморист Валерий Жидков родился в 1975 году в Тамбове, где окончил школу и государственный технический университет. В студенчестве он активно занимался КВН, в частности выступал на сцене с командой "Тамбовские волки", а позже был капитаном команды "Тапкины дети".

Валерий Жидков в молодости

В одном из интервью Валерий рассказал, что из-за КВН сильно запустил учебу, но преподаватели шли ему навстречу благодаря творческим достижениям, ведь он с командой неоднократно представлял университет. Однако, чтобы получить диплом, ему нужно было остаться еще на один академический год. И как раз тогда в его университет, на первый курс, пришла учиться Мария.

Валерий Жидков вместе с женой

С будущей женой Валерий познакомился на почве творчества, поскольку Мария занималась народными танцами и стала участницей коллектива "Студенческая весна". Но поначалу их отношения напоминали американские горки, они сходились, расходились, потом снова добивались внимания друг друга. И по словам комика, в один момент все плавно переросло в семьи и они стали жить вместе как единое целое.

Мария вместе с мужем переехала из России в Украину

Мария младше мужа на четыре года, когда его пригласили работать в "Квартал 95", она вместе с ним переехала из России в Украину и начала обустраиваться в Киеве. Был ли переезд для женщины легким, Валерий затруднился ответить.

Как выглядит жена "кварталовца" Валерия Жидкова

Известно, что вместе пара 29 лет, вскоре после переезда у них родилась дочь Елизавета, а в 2014 году — дочь София. Мария работала концертным директором Валерия, помогала ему писать сценарии, хотя виделись они редко.

Дети Валерия Жидкова

"С женой за работой мы видимся не так часто, как хотелось бы, потому что в основном пишу я в офисе. Естественно, я с ней советуюсь, когда бывают у меня какие-то сомнения, она что-то подсказывает", — рассказывал комик.

Несмотря на большую популярность мужа, Мария предпочитала вести закрытый образ жизни. Впервые на публику с Валерием она вышла в 2019 году, это было светское мероприятие в честь 15-етия журнала VIVA.

Жена Жидкова избегает публичности

Супруги жили в Киеве, Валерий Жидков даже получил украинское гражданство в июне 2022 года. Но из-за войны юморист вывез жену и детей за границу, а сам был в Украине и рассказывал о своей проукраинской позиции. Но затем он пропал из медийного пространства, и как оказалось, внезапно ушел из "Квартала 95", выехав за рубеж.

Валерий вместе с женой сейчас в США

Где сейчас Валерий и его супруга Мария точно неизвестно, поскольку они не ведут социальные сети. Но судя по геолокации аккаунта в Instargam, семья находится в США, однако чем они занимаются — неизвестно.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена "кварталовца" Степана Казанина. Женщина переехала из России в Украину и осуждает войну.