Померла зірка "Сутінків"

Відомому актору було 73 роки

У вівторок, 2 вересня, стало відомо, що помер актор Грем Грін. Багатьом глядачам він запам’ятався ролями у фільмах "Сутінки", "Той, хто танцює з вовками" та серіалі "Останні з нас".

Про це пише Daily Mail. Актор помер у лікарні Торонто після тривалої хвороби.

Актор Грем Грін

Грем Грін був представником індійського племені онейду. Шлях до слави в нього видався тернистим, адже, перш ніж стати зіркою екранів, Грін працював зварювальником, креслярем і сталеваром. Однак завдяки своєму таланту та завзятості йому вдалося підняти престиж акторів з-поміж корінних народів у Голлівуді.

Як виглядав актор Грем Грін

Вперше на екранах Грем з'явився в 1979 році, знявшись у серіалі "Великий детектив", потім за його участю вийшла картина "Той, хто танцює з вовками", яка зробила його знаменитим. Багато глядачів запам'ятали його завдяки ролі Гаррі Кліруотера у "Сутінках", а також по ролі Марлона в серіалі "Останні з нас".

Грем Грін у фільмі "Сутінки"

Також Грем Грін знімався у фільмах "Міцний горішок 3: Відплата", "Зелена миля", "Кохання крізь час", "Американські боги", Оленячі роги". Однією з останніх ролей Гріна стала роль серіалі "Пси резервації" на каналі FX.

"Телеграф" писав раніше, що нещодавно помер відомий радянський актор. На його фільмах виросли цілі покоління.