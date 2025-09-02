Умерла звезда "Сумерек"

Известному актеру было 73 года

Во вторник, 2 сентября, стало известно, что скончался актер Грэм Грин. Многим зрителям он запомнился ролями в фильмах "Сумерки", "Танцующий с волками" и сериале "Одни из нас"

Об этом пишет Daily Mail. 73-летний актер умер в больнице Торонто после продолжительной болезни.

Актер Грэм Грин

Грэм Грин был представителем индейского племени онейда. Путь к славе у него выдался тернистым, ведь прежде, чем стать звездой экранов, Грин работал сварщиком, чертежником и сталеваром. Однако благодаря своему таланту и упорству, ему удалось поднять престиж актеров из числа коренных народов в Голливуде.

Как выглядел актер Грэм Грин

Впервые на экранах Грэм появился в 1979 году, снявшись в сериале "Великий сыщик", затем с его участием вышла картина "Танцующий с волками", которая сделала его знаменитым. Многие зрители запомнили его благодаря роли Гарри Клируотер в "Сумерках", а также по роли Марлона в сериале "Одни из нас".

Грэм Грин в фильме "Сумерки"

Также Грэм Грин снимался в фильмах ""Крепкий орешек 3: Возмездие", "Зеленая миля", "Любовь сквозь время", "Американские боги", Оленьи рога". Одной из последних ролей Грина стала роль в сериале "Псы резервации" на канале FX.

