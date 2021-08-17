Склад збірної України назвали без головного тренера: як це сталося

Склад збірної України з футболу був озвучений без головного тренера.

Український спортивний журналіст Ігор Циганик під час шоу "Циганик LIVE" на YouTube-каналі Football Hub розповів, хто приймав рішення щодо складу збірної України на найближчі матчі.

За словами журналіста, над заявкою "Жовто-синіх" працював цілий ряд фахівців, включаючи Олега Блохіна, Олексія Михайличенка і Олександра Петракова, який незабаром повинен очолити національну команду.

"Це колективне рішення. І Михайличенко, і Блохін, і інші члени комітету збірних України УАФ. Свої кандидатури вносив і Олександр Петраков. І маємо те, що маємо на даний момент. З приводу головного тренера, то все вирішиться завтра (17 серпня). Петраков погодився працювати до тих пір, поки Сергій Ребров не вирішить свої проблеми з контрактом з "Аль-Альйном", — розповів Циганик.

Склад збірної України:

Відзначимо, що на початку вересня у збірної України заплановані дві офіційні гри в рамках відбору на ЧС-2022 проти Казахстану (1 вересня) і Франції (4 вересня).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Андрій Шевченко покинув пост головного тренера збірної України.