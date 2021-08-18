Хто такий Олександр Петраков: топ-5 досягнень нового головного тренера збірної України

Олександр Петраков довгі роки керував збірними України різних вікових груп.

У ніч на 18 серпня Українська асоціація футболу оголосила про призначення Олександра Петракова на посаду виконуючого обов’язки головного тренера національної команди. Планується, що 64-річний фахівець буде перебувати біля керма команди до тих пір, поки Сергій Ребров не вирішить свої проблеми з контрактом з "Аль-Айном" з ОАЕ. Однак, якщо Петраков проявить себе, то перестановка з Ребровим може і не відбутися.

Петраков — футболіст

Олександр на відміну від свого попередника Андрія Шевченка не може похвалитися дивовижною кар’єрою гравця. Але все ж варто відзначити, що Петраков встиг пограти на клубному рівні і чимало. Він виступав на позиції центрального захисника в "Локомотиві" (Вінниця), СКА (Київ), черкаському "Дніпрі", "Авангарді" (Рівне) та "Колосі" (Нікополь). А починав свій шлях у футболі Олександр у київському "Динамо".

Петраков — клубний тренер

У 1993 році Петраков вирішив спробувати себе як тренер, але з командами нижчих ліг справи у нього не пішли. Олександр працював з "Нивою" (Вінниця) і "Спартаком" (Суми).

Петраков — тренер юнацьких збірних

Якщо з клубним футболом у Петракова не пішло, то в дитячо-юнацькому футболі справи у фахівця відразу налагодились. Після роботи в "Динамо" з 2010 року Олександр постійно працював в системі юнацьких збірних України, де домігся найбільшого успіху в своїй кар’єрі.

Петраков — чемпіон світу

Петраков двічі виводив юнацькі збірні України на ЧС. У 2015 році його команда U-20 дісталася до 1/8 фіналу, де поступилася Сенегалу. А в 2019 році вже з новим поколінням гравців Петраков виграв Мундіаль в тій же віковій групі.

Петраков на чемпіонатах Європи

Збірні Петракова двічі виходили у фінальну частину ЧЄ. У 2014 році команда U-19 не зуміла вийти з групи, а в 2018 підопічні Петракова дісталися до півфіналу турніру, поступившись там Португалії (0: 5).

Збірна України отримала нового тренера, а чи було це рішенням правильним — покаже тільки час. До слова, часу на розкачку у Петракова немає, адже вже на початку вересня нашій команді доведеться провести дві офіційні ігри з Казахстаном (1 вересня) і Францією (4 вересня).

Раніше був озвучений склад збірної України на вересневі матчі.