Кто такой Александр Петраков: топ-5 достижений нового главного тренера сборной Украины

Александр Петраков уже долгие годы руководил сборными Украины разных возрастов.

В ночь на 18 августа Украинская ассоциация футбола объявила о назначении Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера национальной команды. Планируется, что 64-летний специалист будет находиться у руля команды до тех пор, пока Сергей Ребров не решит свои проблемы с контрактом с "Аль-Айном" из ОАЭ. Однако, если Петраков проявит себя на новом поприще, то перестановка с Ребровым может и не состояться.

Петраков — футболист

Александр в отличии от своего предшественника Андрея Шевченко не может похвастаться умопомрачительной карьерой игрока. Но все же стоит отметить, что Петраков успел поиграть на клубном уровне и немало. Он выступал на позиции центрального защитника в "Локомотиве" (Винница), СКА (Киев), черкасском "Днепре", "Авангарде" (Ровно) и "Колосе" (Никополь). А начинал свой путь в футболе Александр в киевском "Динамо".

Петраков — клубный тренер

В 1993 году Петраков решил попробовать себя на тренерском поприще, но с командами низших лиг дела у него не задались. Александр работал с "Нивой" (Винница) и "Спартаком" (Сумы).

Петраков — тренер юношеских сборных

Если с клубным футболом у Петракова не пошло, то в детско-юношеском футболе дела у специалиста сразу пошли в гору. После работы в "Динамо" с 2010 года Александр постоянно работал в системе юношеских сборных Украины, где добился самого большого успеха в своей карьере.

Петраков — чемпион мира

Петраков дважды выводил юношеские сборные Украины на ЧМ. В 2015 году его команда U-20 добралась до 1/8 финала, где уступила Сенегалу. А в 2019 году уже с новым поколением игроков Петраков выиграл Мундиаль в той же возрастной группе.

Петраков на чемпионатах Европы

Сборные Петракова дважды выходили в финальную часть ЧЕ. В 2014 году команда U-19 не сумела выйти из группы, а в 2018 подопечные Петракова добрались до полуфинала турнира, уступив там Португалии (0:5).

Сборная Украины получила нового тренера, а было ли это решением правильным — покажет только время. К слову, времени на раскачку у Петракова нет, ведь уже в начале сентября нашей команде предстоит две официальные игры с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

Ранее был озвучен состав сборной Украины на сентябрьские матчи.