Рус

Голанд ощасливив хлопчика, незважаючи на болючу поразку від "Баварії" (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читати російською
Автор
73
Голанд ощасливив хлопчика, незважаючи на болючу поразку від "Баварії" (відео) Новина оновлена 18 серпня 2021, 11:46
Ерлінг Голанд перед матчем за Суперкубок Німеччини

Ерлінг Голанд знайшов в собі сили для благородного вчинку після поразки від "Баварії".

Нападник "Боруссії" Д Ерлінг Голанд після програного матчу за Суперкубок Німеччини подарував свою футболку юному фанату. Кадри зі зворушливим вчинком норвезького форварда доступні на сторінці twitter ESPN FC.

На відео видно, як маленький уболівальник "Джмелів" тримає в руках плакат з написом: "Привіт, Ерлінг. Можеш мені подарувати свою футболку? У мене завтра день народження. Велике дякую". Норвежець помітив це і після закінчення поєдинку з "Баварією" піднявся на трибуни, щоб ощасливити хлопчика. Примітно, що "Боруссія" Д поступилася мюнхенцям з рахунком 1:3, а Холанд все одно знайшов в собі сили, щоб порадувати вболівальника.

Відзначимо, за "Боруссію" Д в цій грі відзначився Марко Ройс, а за "Баварію" дублем вистрілив Роберт Левандовскі і ще один гол на свій рахунок записав Томас Мюллер.

"Телеграф" нагадує, що в минулому сезоні "Баварія" виграла чемпіонат Німеччини, а "Боруссія" Дортмунд стала переможцем Кубка Німеччини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що матч за Суперкубок України-2021 був перенесений на прохання Луческу.

Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Економіка та Фінанси
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Категорія
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
Дата публікації
Категорія
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
Дата публікації
Категорія
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Дата публікації
Категорія
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли — коли вона буде
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли — коли вона буде