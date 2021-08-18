Голанд ощасливив хлопчика, незважаючи на болючу поразку від "Баварії" (відео)

Ерлінг Голанд знайшов в собі сили для благородного вчинку після поразки від "Баварії".

Нападник "Боруссії" Д Ерлінг Голанд після програного матчу за Суперкубок Німеччини подарував свою футболку юному фанату. Кадри зі зворушливим вчинком норвезького форварда доступні на сторінці twitter ESPN FC.

На відео видно, як маленький уболівальник "Джмелів" тримає в руках плакат з написом: "Привіт, Ерлінг. Можеш мені подарувати свою футболку? У мене завтра день народження. Велике дякую". Норвежець помітив це і після закінчення поєдинку з "Баварією" піднявся на трибуни, щоб ощасливити хлопчика. Примітно, що "Боруссія" Д поступилася мюнхенцям з рахунком 1:3, а Холанд все одно знайшов в собі сили, щоб порадувати вболівальника.

Відзначимо, за "Боруссію" Д в цій грі відзначився Марко Ройс, а за "Баварію" дублем вистрілив Роберт Левандовскі і ще один гол на свій рахунок записав Томас Мюллер.

"Телеграф" нагадує, що в минулому сезоні "Баварія" виграла чемпіонат Німеччини, а "Боруссія" Дортмунд стала переможцем Кубка Німеччини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що матч за Суперкубок України-2021 був перенесений на прохання Луческу.