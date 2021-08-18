Рус

"Рапід" — "Зоря": онлайн відеотрансляція матчу Ліги Європи

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читати російською
Автор
162
"Рапід" — "Зоря": онлайн відеотрансляція матчу Ліги Європи Новина оновлена 19 серпня 2021, 21:51
Рапід — Зоря

Луганська "Зоря" зіграє з "Рапідом" в Лізі Європи.

У четвер, 19 серпня, "Зоря" гостьовим матчем з віденським "Рапідом" стартує в Лізі Європи УЄФА сезону 2021/22. Перша гра раунду плей-офф кваліфікації ЛЄ відбудеться у Відні на "Вестштадіоні", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. У цій статті ближче до початку зустрічі буде доступна пряма відеотрансляція гри.

Пряма відеотрансляція матчу "Рапід" — "Зоря" від Football Hub:

Відзначимо, другий матч між командами відбудеться рівно через тиждень в Україні. У четвер, 26 серпня, команди визначать, хто з них більш гідний виступати на груповій стадії Ліги Європи. Той, хто програє, в свою чергу, продовжить свої виступи вже в Лізі конференцій, де Україна не представлена жодним клубом.

Додамо, що луганчани проведуть свій дебютний єврокубковий матч в сезоні, а "Рапід" стартував ще в 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ, де виявився сильнішим за кіпрський "Анортосіс" (загальний рахунок — 4: 2).

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися гру "Рапід" — "Зоря" в прямому ефірі по ТБ, а також розповідав про букмекерські розклади напередодні поєдинку.

Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Гроші
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Дата публікації
Категорія
Україна має статус "майже члена ЄС" та "майже члена НАТО", - Зеленський
Україна має статус "майже члена ЄС" та "майже члена НАТО", - Зеленський
Дата публікації
Категорія
Голова Центру протидії дезінформації зібралася в декрет — за час роботи про її досягнення нічого невідомо
Голова Центру протидії дезінформації зібралася в декрет — за час роботи про її досягнення нічого невідомо
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Категорія
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
Дата публікації
Категорія
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
Дата публікації
Категорія
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу