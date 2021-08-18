"Рапід" — "Зоря": онлайн відеотрансляція матчу Ліги Європи

Луганська "Зоря" зіграє з "Рапідом" в Лізі Європи.

У четвер, 19 серпня, "Зоря" гостьовим матчем з віденським "Рапідом" стартує в Лізі Європи УЄФА сезону 2021/22. Перша гра раунду плей-офф кваліфікації ЛЄ відбудеться у Відні на "Вестштадіоні", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. У цій статті ближче до початку зустрічі буде доступна пряма відеотрансляція гри.

Пряма відеотрансляція матчу "Рапід" — "Зоря" від Football Hub:

Відзначимо, другий матч між командами відбудеться рівно через тиждень в Україні. У четвер, 26 серпня, команди визначать, хто з них більш гідний виступати на груповій стадії Ліги Європи. Той, хто програє, в свою чергу, продовжить свої виступи вже в Лізі конференцій, де Україна не представлена жодним клубом.

Додамо, що луганчани проведуть свій дебютний єврокубковий матч в сезоні, а "Рапід" стартував ще в 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ, де виявився сильнішим за кіпрський "Анортосіс" (загальний рахунок — 4: 2).

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися гру "Рапід" — "Зоря" в прямому ефірі по ТБ, а також розповідав про букмекерські розклади напередодні поєдинку.