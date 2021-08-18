Укр

"Рапид" - "Заря": онлайн видеотрансляция матча Лиги Европы

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
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"Рапид" - "Заря": онлайн видеотрансляция матча Лиги Европы Новость обновлена 19 августа 2021, 21:51
Рапид - Заря

Луганская "Заря" сыграет с "Рапидом" в Лиге Европы.

В четверг, 19 августа, "Заря" гостевым матчем с венским "Рапидом" стартует в Лиге Европы УЕФА сезона 2021/22. Первая игра раунда плей-офф квалификации ЛЕ состоится в Вене на "Вестштадионе", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. В этой статье ближе к началу встречи будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Прямая видеотрансляция матча "Рапид" — "Заря" от Football Hub:

Отметим, второй матч между командами состоится ровно через неделю в Украине. В четверг, 26 августа, команды определят, кто из них более достоин выступать на групповой стадии Лиги Европы. Проигравший, в свою очередь, продолжит свои выступления уже в Лиге конференций, где Украина не представлена.

Добавим, что луганчане проведут свой дебютный еврокубковый матч в сезоне, а "Рапид" стартовал еще в 3-м квалификационном раунде ЛЕ, где оказался сильнее кипрского "Анортосиса" (общий счет — 4:2).

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Рапид" — "Заря" в прямом эфире по ТВ, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне поединка.

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