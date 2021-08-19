У матчі кубка України тренер напав на арбітра (відео)

У матчі Кубка України з футболу трапився неприємний інцидент.

Матч другого попереднього раунду Кубка України з футболу сезону 2021/2022 "Олімпія" — "Вовчанськ" завершився великим скандалом. У хід пішли навіть кулаки.

Після закінчення гри, в якій "Олімпія" з смт Савинці мінімально поступилася представникам Вовчанська з рахунком 0:1. Після закінчення зустрічі футболісти господарів оточили арбітра Ростислава Дубину і висловили йому претензії по суддівству. Потім раптово на поле вибіг головний тренер команди Олександр Кулик, який не стримався і накинувся на рефері. Судді вдалося вирватися з чіпких рук коуча і пристрасті на полі згасли.

Відзначимо, переможний гол "Вовчанськ" забив з пенальті. "Олімпія" зуміла відігратися, але Дубина відмінив взяття воріт через спірний офсайд, а головного тренера "Олімпії" арбітр видалив з поля.

Відеоогляд матчу "Олімпія" — "Вовчанськ":

Жеребкування третього попереднього етапу КУ-2022 відбудеться 19 серпня о 16:00 за київським часом.

"Телеграф" нагадує, що в минулому сезоні перемогу в Кубку України здобуло "Динамо". Кияни виграли трофей в свій день народження.