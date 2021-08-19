Український призер Олімпіади назвав рідну мову "псячою": опубліковано листування

Черговий скандал спалахнув навколо українських олімпійців.

Колишній народний депутат України Володимир В’язівський на своїй сторінці в Facebook оприлюднив листування з бронзовим призером Олімпійських ігор 2004 року Дмитром Грачовим. На опублікованих скріншотах видно, як спортсмен ображає співрозмовника, а після відповіді Дмитра називає українську мову "псячою". Причиною перепалки в мережі став борг.

В’язівський зазначив, що опублікував листування тільки після того, як дізнався, що олімпійців запрошують на урочисті заходи до Дня Незалежності України. Крім того, екс-нардеп задався питанням, як подібні спортсмени ще й тренують дітей.

Екс-нардеп Володимир В’язівський опублікував скандальну переписку з бронзовим призером Олімпіади-2004 Дмитром Грачовим

Екс-нардеп Володимир В’язівський опублікував скандальну переписку з бронзовим призером Олімпіади-2004 Дмитром Грачовим

Екс-нардеп Володимир В’язівський опублікував скандальну переписку з бронзовим призером Олімпіади-2004 Дмитром Грачовим

Екс-нардеп Володимир В’язівський опублікував скандальну переписку з бронзовим призером Олімпіади-2004 Дмитром Грачовим

"Чи вартує запрошувати на урочистості з нагоди Незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову? Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів", — запитав у своїх підписників В’язівський.

Відзначимо, Дмитро Грачов виграв "бронзу" на Олімпіаді в Афінах у командній стрільбі з лука серед чоловіків.

Раніше "Телеграф" повідомляв про расистський скандал з олімпійцем Жаном Беленюком, який виграв "золото" на Олімпіаді в Токіо.