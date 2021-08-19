Рус

Український призер Олімпіади назвав рідну мову "псячою": опубліковано листування

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читати російською
Автор
572
Український призер Олімпіади назвав рідну мову "псячою": опубліковано листування Новина оновлена 19 серпня 2021, 16:40
Дмитро Грачов

Черговий скандал спалахнув навколо українських олімпійців.

Колишній народний депутат України Володимир В’язівський на своїй сторінці в Facebook оприлюднив листування з бронзовим призером Олімпійських ігор 2004 року Дмитром Грачовим. На опублікованих скріншотах видно, як спортсмен ображає співрозмовника, а після відповіді Дмитра називає українську мову "псячою". Причиною перепалки в мережі став борг.

В’язівський зазначив, що опублікував листування тільки після того, як дізнався, що олімпійців запрошують на урочисті заходи до Дня Незалежності України. Крім того, екс-нардеп задався питанням, як подібні спортсмени ще й тренують дітей.

Екс-нардеп Володимир В’язівський опублікував скандальну переписку з бронзовим призером Олімпіади-2004 Дмитром Грачовим
Екс-нардеп Володимир В’язівський опублікував скандальну переписку з бронзовим призером Олімпіади-2004 Дмитром Грачовим
Екс-нардеп Володимир В’язівський опублікував скандальну переписку з бронзовим призером Олімпіади-2004 Дмитром Грачовим
Екс-нардеп Володимир В’язівський опублікував скандальну переписку з бронзовим призером Олімпіади-2004 Дмитром Грачовим
Екс-нардеп Володимир В’язівський опублікував скандальну переписку з бронзовим призером Олімпіади-2004 Дмитром Грачовим
Екс-нардеп Володимир В’язівський опублікував скандальну переписку з бронзовим призером Олімпіади-2004 Дмитром Грачовим
Екс-нардеп Володимир В’язівський опублікував скандальну переписку з бронзовим призером Олімпіади-2004 Дмитром Грачовим
Екс-нардеп Володимир В’язівський опублікував скандальну переписку з бронзовим призером Олімпіади-2004 Дмитром Грачовим

"Чи вартує запрошувати на урочистості з нагоди Незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову? Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів", — запитав у своїх підписників В’язівський.

Відзначимо, Дмитро Грачов виграв "бронзу" на Олімпіаді в Афінах у командній стрільбі з лука серед чоловіків.

Раніше "Телеграф" повідомляв про расистський скандал з олімпійцем Жаном Беленюком, який виграв "золото" на Олімпіаді в Токіо.

Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Гроші
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Дата публікації
Категорія
Україна має статус "майже члена ЄС" та "майже члена НАТО", - Зеленський
Україна має статус "майже члена ЄС" та "майже члена НАТО", - Зеленський
Дата публікації
Категорія
Голова Центру протидії дезінформації зібралася в декрет — за час роботи про її досягнення нічого невідомо
Голова Центру протидії дезінформації зібралася в декрет — за час роботи про її досягнення нічого невідомо
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Категорія
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
Дата публікації
Категорія
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
Дата публікації
Категорія
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу