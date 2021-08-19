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У скандалі з олімпійською чемпіонкою Ліной Ашрам поставлено крапку

Автор
М. Корнілов
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У скандалі з олімпійською чемпіонкою Ліной Ашрам поставлено крапку Новина оновлена 19 серпня 2021, 15:39
Ліной Ашрам зустріли в Ізраїлі з почестями

Ліной Ашрам залишається із золотою медаллю Олімпіади в Токіо.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) опублікувала звіт, згідно з яким організація не побачила порушень суддівства у змаганнях з художньої гімнастики на Олімпійських іграх в Токіо. Про це повідомляє офіційна сторінка федерації в twitter.

Таким чином, всі результати змагань залишаються незмінними. Ізраїльтянка Ліной Ашрам виграла індивідуальну першість, а болгарські гімнастки перемогли в командних змаганнях.

"Ми підтверджуємо, що розподіл місць і результати Олімпійських ігор в Токіо в художній гімнастиці для індивідуальних і командних виступів є чесними і неупередженими", — свідчить повідомлення FIG.

"Телеграф" нагадує, що відразу ж після завершення індивідуальних змагань з художньої гімнастики спалахнув грандіозний скандал. У Росії порахували дане суддівство свавіллям на політичному ґрунті. Далекі від цього виду спорту люди порахували, що росіянку Діну Аверіну засудили. На наступний день росіянки упустили "золото" і в командній першості, а масова істерія представників РФ тільки посилилася.

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