Українські шашкісти виграли чемпіонат світу, випередивши відразу 5 збірних Росії

Українські шашкісти тріумфували на чемпіонаті світу.

Чоловіча збірна України з шашок-64 завоювала "золото" на чемпіонаті світу в Каппадокії (Туреччина) в форматі швидкої гри. Про це повідомляє Sport.ua.

За українську команду виступали харків’янин Юрій Анікєєв, дніпрянин Фелікс Шепель і вінничанин Денис Шкатула. Шашкісти зуміли обійти всіх суперників у швидкому форматі (8 хвилин на партію + 4 секунди за кожен хід). Примітно, що українці на своєму шляху до чемпіонства обійшли відразу п’ять збірних Росії (в цьому виді спорту РФ представлена такою кількістю команд згідно територіальним принципом). Українці тричі взяли верх над росіянами (5:1, 5:1, 4:2) і двічі зіграли внічию (3:3, 3:3). Таким чином, команда "Жовто-синіх" з 16 очками в активі з 18 можливих виграла командну першість.

Результати чоловічого командного чемпіонату світу з шашок-64 в форматі швидкої гри

Жіноча збірна України (Олена Коротка і Юлія Макаренкова) здобула срібні нагороди.

Результати жіночого командного чемпіонату світу з шашок-64 в форматі швидкої гри

"Телеграф" нагадує, що днями Анікєєв став чемпіоном Європи з класичним шашок-64, а Фелікс Шепель завоював "срібло" в блискавичній грі.