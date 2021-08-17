Українець у фіналі чемпіонату Європи з шашок переміг росіянина

Українець Юрій Анікєєв виграв чемпіонат Європи з шашок-64.

Український шашкіст Юрій Анікєєв вдруге поспіль виграв чемпіонат Європи з шашок-64.

У фіналі ЧЄ-2021, який проходив у Туреччині, 38-річний харків’янин Анікєєв здолав принципового суперника, росіянина Олександра Георгієва. У вирішальній партії Юрій здобув перемогу і золоту медаль ЧЄ, хоча опонента влаштовувала і нічия у фінальній грі. До слова, в півфіналі українець переміг кримчанина Сергія Белошеєва, який ще в 2014 році вирішив представляти РФ, а не Україну. Примітно, що Белошеєв програв українцю і в матчі за "бронзу". Третім на чемпіонаті Європи став Фелікс Шепель із Дніпра.

Результати чоловічого турніру з шашок-64 на чемпіонаті Європи-2021

У жіночому турнірі "срібло" на рахунку українки Олени Короткої.

Результати жіночого турніру з шашок-64 на чемпіонаті Європи-2021

Додамо, що для Анікєєва, цей успіх став другим поспіль. Раніше він перемагав на ЧЄ з шашок-64 в 2019 році в турецькому Ізмірі. Також на його рахунку є перемоги і на чемпіонатах світу. У 2004 році він брав "золото" в класиці, а в 2018 році — в бліці.

Нагадаємо, в 2020 році Юрій виграв чемпіонат світу з шашок-100.

Раніше "Телеграф" повідомляв про дивний випадок у турецькому футболі.