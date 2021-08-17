У Туреччині футболіст напав на одноклубника під час матчу (відео)
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У матчі чемпіонату Туреччини стався неабиякий інцидент.
Під час матчу першого туру чемпіонату Туреччини стався неприємний інцидент з футболістами "Галатасарая".
Захисник стамбульського клубу Маркао у грі проти "Гіресунспора" при рахунку 0:2 на користь своєї команди на 63-й хвилині поєдинку чомусь вирішив вдарити свого одноклубника Керема Актюркоглу. Бразилець спочатку головою штовхнув партнера по команді, а потім пару разів ударив того рукою. Відео епізоду доступно на сторінці Karşı Gazete в twitter.
Galatasaray'da futbolcular birbirine girdi.— Karşı Gazete (@KarsiGazete) August 16, 2021
Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa atan Marcao, kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/98NLQu1jFo
Відзначимо, інцидент стався в понеділок, 16 серпня. Підсумком зустрічі стала перемога "Галатасарая" з рахунком 0:2. Після матчу головний тренер стамбульської команди Фатіх Терім пообіцяв розібратися в такій поведінці футболіста, зазначивши, що бразилець повинен вибачитися.
Відеоогляд матчу "Гіресунспор" — "Галатасарай":
Відзначимо, 25-річний Маркао перейшов в "Галатасарай" на початку 2019 року. Transfermarkt оцінює вартість центрального захисника, контракт якого з клубом діє до літа 2024 року, у 12 млн євро.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що український хавбек Андрій Ярмоленко зробив два ассист в останньому матчі за "Вест Хем"
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