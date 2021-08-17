Рус

У Туреччині футболіст напав на одноклубника під час матчу (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читати російською
Автор
103
У Туреччині футболіст напав на одноклубника під час матчу (відео) Новина оновлена 17 серпня 2021, 16:55
Маркао

У матчі чемпіонату Туреччини стався неабиякий інцидент.

Під час матчу першого туру чемпіонату Туреччини стався неприємний інцидент з футболістами "Галатасарая".

Захисник стамбульського клубу Маркао у грі проти "Гіресунспора" при рахунку 0:2 на користь своєї команди на 63-й хвилині поєдинку чомусь вирішив вдарити свого одноклубника Керема Актюркоглу. Бразилець спочатку головою штовхнув партнера по команді, а потім пару разів ударив того рукою. Відео епізоду доступно на сторінці Karşı Gazete в twitter.

Відзначимо, інцидент стався в понеділок, 16 серпня. Підсумком зустрічі стала перемога "Галатасарая" з рахунком 0:2. Після матчу головний тренер стамбульської команди Фатіх Терім пообіцяв розібратися в такій поведінці футболіста, зазначивши, що бразилець повинен вибачитися.

Відеоогляд матчу "Гіресунспор" — "Галатасарай":

Відзначимо, 25-річний Маркао перейшов в "Галатасарай" на початку 2019 року. Transfermarkt оцінює вартість центрального захисника, контракт якого з клубом діє до літа 2024 року, у 12 млн євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український хавбек Андрій Ярмоленко зробив два ассист в останньому матчі за "Вест Хем"

Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Київ
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
У дитячому таборі Одеси спалах штаму "Дельта", є госпіталізовані
У дитячому таборі Одеси спалах штаму "Дельта", є госпіталізовані
Дата публікації
Категорія
Пісня "Хрещатик" Зіброва в епіцентрі скандалу: чому вона не прозвучить на День незалежності
Пісня "Хрещатик" Зіброва в епіцентрі скандалу: чому вона не прозвучить на День незалежності
Дата публікації
Категорія
Як будуть платити пенсію після 1 вересня?
Як будуть платити пенсію після 1 вересня?
Дата публікації
Категорія
Комуналка дорожчає ще на 20%: що влада придумала цього разу
Комуналка дорожчає ще на 20%: що влада придумала цього разу