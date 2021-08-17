В Турции футболист напал на одноклубника во время матча (видео)

В матче чемпионата Турции произошел незаурядный инцидент.

Во время матча первого тура чемпионата Турции случился неприятный инцидент с футболистами "Галатасарая".

Защитник стамбульского клуба Маркао в игре против "Гиресунспора" при счете 0:2 в пользу своей команды на 63-й минуте поединка почему-то решил ударить своего одноклубника Керема Актюркоглу. Бразилец сначала боднул партнера по команде, а затем пару раз ударил того рукой. Видео эпизода доступно на страничке Karşı Gazete в twitter.

Galatasaray'da futbolcular birbirine girdi.

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa atan Marcao, kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/98NLQu1jFo — Karşı Gazete (@KarsiGazete) August 16, 2021

Отметим, происшествие произошло в понедельник, 16 августа. Итогом встречи стала победа "Галатасарая" со счетом 0:2. После матча главный тренер стамбульской команды Фатих Терим пообещал разобраться в инциденте, отметив, что бразилец должен извиниться.

Видеообзор матча "Гиресунспор" — "Галатасарай":

Отметим, 25-летний Маркао перешел в "Галатасарай" в начале 2019 года. Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника, контракт которого с клубом действует до лета 2024 года, в 12 млн евро.

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