Укр

В Турции футболист напал на одноклубника во время матча (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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В Турции футболист напал на одноклубника во время матча (видео) Новость обновлена 17 августа 2021, 16:55
Маркао

В матче чемпионата Турции произошел незаурядный инцидент.

Во время матча первого тура чемпионата Турции случился неприятный инцидент с футболистами "Галатасарая".

Защитник стамбульского клуба Маркао в игре против "Гиресунспора" при счете 0:2 в пользу своей команды на 63-й минуте поединка почему-то решил ударить своего одноклубника Керема Актюркоглу. Бразилец сначала боднул партнера по команде, а затем пару раз ударил того рукой. Видео эпизода доступно на страничке Karşı Gazete в twitter.

Отметим, происшествие произошло в понедельник, 16 августа. Итогом встречи стала победа "Галатасарая" со счетом 0:2. После матча главный тренер стамбульской команды Фатих Терим пообещал разобраться в инциденте, отметив, что бразилец должен извиниться.

Видеообзор матча "Гиресунспор" — "Галатасарай":

Отметим, 25-летний Маркао перешел в "Галатасарай" в начале 2019 года. Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника, контракт которого с клубом действует до лета 2024 года, в 12 млн евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский хавбек Андрей Ярмоленко сделал два ассиста в последнем матче за "Вест Хэм".

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