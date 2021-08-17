Ярмоленко відзначився двома ассистами в матчі з "Арсеналом" (відео)

Андрій Ярмоленко вдало провів поєдинок проти молодіжної команди "Арсеналу".

Тренерський штаб першої команди "Вест Хема" надав можливість підтягнути свої фізичні кондиції в матчі молодіжного складу відразу кільком футболістам, серед яких був і українець Андрій Ярмоленко.

"Молотобойці" U-23 розбили ровесників з "Арсеналу" з рахунком 6: 1 в рамках поєдинку Ліги професійного розвитку Англії. Атакуючий півзахисник збірної України провів на полі 71 хвилину і відзначився двома гольовими передачами.

Відеоогляд матчу "Вест Хем" U-23 — "Арсенал" U-23:

Відзначимо, "Вест Хем" вдало стартував у АПЛ, перемігши "Ньюкасл" на виїзді з рахунком 2:4. У наступному турі "Молотобойці" зіграють у Лондоні з "Лестер Сіті" (23 серпня).

Відеоогляд матчу "Ньюкасл" — "Вест Хем":

Нагадаємо, на Євро-2020 Ярмоленко став справжнім лідером збірної України. На рахунку 31-річного Андрія два голи і два ассист, а один із мʼячів вінгера прикрасив чемпіонат Європи. Відзначимо, "Вест Хем" намагався позбутися українця, але поки футболіст залишається в лондонському клубі. Гравець все ще може піти в іншу команду в данt трансферне вікно, а предметний інтерес до Андрія приписують турецьким колективам.