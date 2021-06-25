На выход: "Вест Хэм" хочет избавиться от Ярмоленко, несмотря на хорошую игру украинца на Евро-2020

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко выставлен английским клубом на трансфер. Об этом сообщает theathletic.

По информации источника, "Молотобойцы" намерены провести продуктивную трансферную кампанию, и для этого им придется расстаться с несколькими исполнителями. В частности, сообщается, что английский клуб хочет избавиться от Ярмоленко. Кроме того, в "Вест Хэме" хотят попрощаться с защитником Уинстоном Ридом и форвардами Шанде Силвой и Фелипе Андерсоном.

Отметим, сейчас Ярмоленко выступает со сборной Украины на чемпионате Европы. В трех матчей группового раунда 31-летний Ярмоленко забил два гола и отдал один ассист. Успехи вингера помогли "Желто-синим" преодолеть групповую стадию, а следующим нашим соперником на Евро-2020 станет команда Швеции (29 июня).

В кампании 2020/21 Ярмоленко сыграл в 24-х матчах за "Вест Хэм", отметившись тремя голами и 5 ассистами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ярмоленко попал в символическую сборную Евро-2020.